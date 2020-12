Vereador eleito de Ipaussu repetiu a mesma votação que obteve em 2016

“Toninho Dentista” teve até um caderno para marcar o nome dos eleitores durante a campanha eleitoral

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Se alguém em Ipaussu perguntar por Antônio Aparecido de Souza Ramos, 64, vai ser difícil encontrá-lo. Mas “Toninho Dentista” ou “Toninho Turíbio” é um nome querido na cidade, que já foi vereador várias vezes, dentista na rede pública e até secretário de Saúde. Nas eleições deste ano, “Toninho” voltou a conquistar a cadeira com um detalhe curioso: ele teve a mesma votação de 2016, quando não se reelegeu por conta do cociente eleitoral: 257 votos.

Para o vereador eleito, não foi surpresa. É que ele costuma anotar um caderno os nomes dos eleitores que prometeram votos. É uma espécie de controle que indicava pelo menos 230 votos. Toninho teve mais e, de forma surpreendente, os mesmos 257 votos que recebeu na eleição anterior.

Para ele, porém, ficou a constatação de que os eleitores que anotou cumpriram a promessa de voto, o que é difícil em se tratando de candidato a vereador.

Falar na lista o emociona, pois há algumas histórias de pessoas que já morreram. Uma delas era um grande amigo, o “Tatão”, que morreu num acidente com a caminhonete no início do ano. “Mas o irmão dele me contou depois que votou em mim”, disse o vereador eleito, emocionado. “Perdi pessoas muito gratas, mas não perdi eleitores para poder honrá-las com meu mandato”, afirmou.

O retorno à Câmara é mais do que uma vitória eleitoral. Toninho enfrentou graves problemas de saúde há algum tempo e faz hemodiálise três vezes por semana. Está, inclusive, na fila aguardando transplante de rim. A doença o fez abandonar a profissão de dentista para se dedicar ao “Hotel das Garças”, empreendimento que construiu há dez anos.

“Eu nem ia sair candidato e minha esposa também não queria. Afinal, a gente fica um pouco debilitado. Mas meus amigos me incentivaram e um deles me disse que queria votar em mim porque não havia outro para ele escolher. Balancei, até que o Serginho e o Tiãozinho vieram em casa pedir que eu disputasse as eleições”, lembrou.

É por isso que a lista de 230 nomes tem uma importância especial para Toninho “Turíbio”. Alguns achavam que ele nem era candidato. “Um amigo meu, que há tempos não via, me contou que se dirigia à seção eleitoral quando encontrou outros dois. Na conversa, um deles disse que tinha votado em mim — e estava na lista. Aquele outro amigo ficou impressionado, pois achava que eu não era candidato. Entrou e digitou o meu número”, contou.

Toninho não é nenhum novato na política. Ele já foi vereador na época do ex-prefeito Mário Madalena — pai do deputado estadual Ricardo Madalena (PL) —, mas “debutou” na política como candidato a vice-prefeito do saudoso sindicalista Pedro Rosin, em 1992. A eleição se encaminhava para a vitória, quando um candidato desistiu na última hora e o médico Hiroshi Otani entrou na disputa. Rosin e Toninho perderam por pouco mais de 100 votos. “Sempre é difícil enfrentar um médico numa eleição”, avalia.

Na eleição seguinte, 1996, ele disputou uma vaga na Câmara, acreditando que seu potencial era mesmo o legislativo. Foi eleito e reeleito em mais quatro mandatos. Em 2016, teve mais votos do que muitos vereadores eleitos — os mesmos 257 deste ano —, mas perdeu a vaga por conta do cociente eleitoral. Agora, vai tomar posse em seu quinto mandato.

Toninho até já empatou em votos com outro candidato. “Foi em 2012, mas não teve problema algum porque nós dois fomos eleitos”, explicou. Quando um candidato empata na última vaga, o eleito será o mais velho. Isto já aconteceu em Ipaussu, curiosamente com um único candidato, Luiz Otávio de Mattos, que empatou duas eleições seguidas e perdeu a vaga pelo critério de idade.

O prestígio político é especial para quem veio de uma outra cidade. Toninho morava em Santa Cruz do Rio Pardo e seu apelido também era “Turíbio”, o nome do pai. Nos anos 1980, resolveu fixar residência em Ipaussu, onde criou raízes e virou empreendedor.

Quando foi vereador em Ipaussu, Toninho Dentista sempre votou pela redução dos salários dos parlamentares. No final da primeira legislatura, por exemplo, ele foi um dos líderes do movimento que culminou na redução dos salários de aproximadamente R$ 1,3 mil para R$ 500. “Na época, a Câmara ia votar a fixação dos próximos vereadores, mas chamamos o povo, que lotou o auditório do prédio antigo, e ninguém teve coragem de votar contra”, contou.

No entanto, o vereador eleito tem planos para outros setores. Ele defende, por exemplo, o uso do prédio do antigo IBC (Instituto Brasileiro do Café) como “incubadora” para pequenas empresas. O prefeito reeleito, Sergio Guidio (PSDB), já anunciou um projeto neste sentido e Toninho pretende colaborar com a ideia.

“O Serginho foi um bom prefeito e mereceu continuar”, avalia Toninho. Inquieto, às vezes ele nem espera a iniciativa do Poder Público, como no caso de um pequeno lago com carpas em frente ao hotel e perto do lago municipal. Foi o empresário quem construiu e agora já faz planos para uma reforma e revitalização.

* Colaborou Toko Degaspari