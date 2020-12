Campanha assume Esportes e ‘Mirtão’ vai para Agricultura; suplentes, João Marcelo e ‘Cantor’ voltam à Câmara

André Fleury Moraes

O vereador eleito Adriano Campanha (PSD) aceitou nesta semana o convite do prefeito eleito Diego Singolani para ser secretário de Esportes de Santa Cruz do Rio Pardo a partir do ano que vem.

O mesmo vale para Milton de Lima (PL), o “Mirtão”, que já topou substituir no cargo o secretário de Agricultura Érik Barreto, cuja saída da administração fora anunciada há tempos.

A movimentação no secretariado faz com que Marco ‘Cantor’ Valantieri (PL) e João Marcelo Santos (PSD), derrotados nas urnas, retornem à Câmara no próximo ano, já que ficaram como suplentes.

Milton já havia sido convidado no governo Otacílio Parras para assumir a secretaria de Esportes, mas recusou.

Ante a derrota, João Marcelo chegou a criticar as novas regras eleitorais, já que teve uma votação acima de vereadores eleitos. “O País não é democrático, pois a vontade da população não é atendida”, reclamou há duas semanas.

Segundo a reportagem apurou, a secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social também passará por mudanças, mas nomes ainda não estão definidos.

O atual secretário de Comunicação Cláudio Luiz Antoniolli deve permanecer no governo, mas sua saída como chefe da pasta já é certa. Quem assumirá é a jornalista Marina Belei.

O mesmo vale para o secretário de Esportes Carlos Bocetto Rosin. Conforme publicou o DEBATE neste domingo, 6, ele vai assumir um cargo de Direção no governo de Diego