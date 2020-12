CARTA DO LEITOR

Manifesto

Os integrantes do Magistério Público do Estado de São Paulo dirigem-se ao Chefe do Poder Executivo, aos parlamentares que fazem parte da Assembleia Legislativa e aos vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo e região para a presente manifestação da Lei número 1.354,de 05 de junho de 2020, que trata dos valores que devem ser reduzidos dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais aposentados e pensionistas, a partir de 18 de setembro do ano em curso. Ao entrar em vigor juntamente com o Decreto número 65.021/20,de 19 de junho de 2020, tal Lei submeteu os benefícios dos aposentados e pensionistas a descontos injustos, produzindo efeitos sobre a remuneração desses servidores ,os quais tiveram seus vencimentos reduzidos significativamente, justificando o presente posicionamento da classe de magistério público estadual ,que reivindica o reexame da matéria pelos legisladores estaduais argumentando tratar-se de medida injusta e inaceitável ,por prejudicar direito adquirido.

A redução salarial representa perda aos aposentados que varia;12%,14% ou 16% de seu vencimento ,assim agindo sobre seu já dilapidado patrimônio, lembra ainda que há cinco anos os aposentados não recebem aumento salarial. Também a partir dos 59 anos, a contribuição ao IAMPS aumenta. Tudo isso ocorreu sem uma ampla divulgação.

A classe pensa que há outras formas de melhorar a arrecadação tributária da Administração ou reduzir despesas do governo, sem ser essa que atinge diretamente uma categoria, a dos professores aposentados que passam por momentos difíceis de sobrevivência, considerando que pertencem ao grupo de risco pela idade e condições de saúde, entre outras causas.

Os resultados desses estudos pelas autoridades competentes poderão estar presentes diretamente dentro de dois anos, como retribuição à atenção que merecem, por ocasião da escolha daqueles que serão eleitos ou reeleitos no pleito de 2022.que nossa prece ecoe e possa ser atendida pela sua natureza ética, moral e justa.

– Professores aposentados (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)