João Ferreira: ‘Black Fraude (eleitoral)’

Black Fraude (eleitoral)

João Ferreira

POLÍTICA O Brasil gosta de importar hábitos estrangeiros, o que é natural em um planeta conectado e multicultural. Há “cases” (?) de sucesso, como o halloween, e há adaptações, como a Black Friday, ou, no populacho, a “Black Fraude”, uma grande promoção do comércio no fim de novembro para alavancar as vendas.

A “Black Fraude” funciona assim: o mau comerciante (poucos, mas há) dobra o preço do produto para vende-lo “pela metade”, ou seja, “tudo pela metade do dobro”, como dizem alguns.

Por incrível que pareça, a moda pegou. A “Black Fraude” se espalhou pelo país e pode ser encontrada por toda parte, inclusive nas eleições. Aliás, é justamente nas eleições, e na política, que a “Black Fraude” encontrou o ambiente mais hospitaleiro. Afinal, quer coisa mais comum que fraude na política?

Na política, tem “Black Fraude” para tudo quanto é gosto. Tem candidata comunista com roupa de beata, liberal que quer obrigar o cidadão a tomar vacina contra o coronavírus e, conforme afirmação atribuída a Tim Maia, prostituta se apaixona, cafetão tem ciúmes e traficante se vicia. Que beleza (Jorge Benjor ou Milton Leite, a depender da cultura do leitor).

Mas não é só. No Brasil, há coronel “tranca-rua” que jura que não vai trancar nada, mas, ao fim e ao cabo, ameaça trancar aquilo que jamais deveria ser trancado (?). Depois das eleições, as fraudes surgem repentinamente, desveladas pela realidade dos fatos ofuscados pelos oportunistas.

Os biltres da política vendem um produto e entregam outro. Dizem uma coisa antes das eleições e fazem outra coisa depois das eleições. Pura “Black Fraude”.

A lição que fica é esta: o estelionato eleitoral está muito perto de você e acontece em muitas (ou todas?) eleições. Mas é bíblico (Jeremias 13:23): “Pode o leopardo alterar as suas pintas?” Pode um político mentiroso deixar de sê-lo? Pode um coronel mudar seus hábitos?

Coronelices I

Político que manda fechar tudo não pode fazer refeição fora de casa ou com amigos.

Coronelices II

É sério que tem coronel sendo chamado de professor?

* J. Ferreira é advogado em S. Cruz