MP denuncia Damasceno e empresário por compras supostamente irregulares

É a sexta ação civil que o MP move contra o ex-prefeito; há uma criminal no passível de julgamento em segunda instância

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo ajuizou a sexta ação civil pública contra o ex-prefeito de São Pedro do Turvo José Carlos Damasceno. O empresário Antônio Gilberto Mendes também foi denunciado pelo órgão.

Assinada pela promotora Paula Bond Peixoto, a denúncia diz respeito a sucessivas compras realizadas sem o procedimento licitatório com a empresa de Antônio.

Segundo consta, Antônio vendia produtos de sacolão à prefeitura de São Pedro do Turvo por valores acima do previsto pela legislação para que a licitação fosse dispensada. As negociações aconteceram durante três anos consecutivos, de 2013 a 2016.

Em 2013, quando Damasceno assumiu a administração do município, as compras da empresa de Antônio atingiram R$ 33 mil. No ano seguinte, R$ 49 mil.

A promotora sustenta que a dispensa de licitação não era cabível porque os produtos hortifrúti atendiam diretamente setores essenciais da prefeitura, como Assistência Social e Educação, razão pela qual as negociações aconteciam frequentemente.

A reportagem não conseguiu contato com as defesas de José Carlos Damasceno — representado pelo advogado Émerson Luís Lopes — e Antônio Gilberto Mendes.

Em juízo, no entanto, o ex-prefeito argumentou que os produtos eram perecíveis e que não haveria espaço para guardá-los em grande quantidade. Afirmou também que se houvesse licitação os preços seriam menos vantajosos.

Não foi o que constatou a perícia contratada pelo Ministério Público. Segundo relatório técnico, as compras estavam acima do valor de mercado e geraram, nos três anos, prejuízo de R$ 11,6 mil.

“O exercício de um mandato público é sempre institucional e não pessoal. A atuação do agente político deve ser objetiva, afastada do intersubjetivismo e das motivações pessoais”, diz o MP, que também vê tentativa de beneficiar o empresário por parte do ex-prefeito.

“Antônio Gilberto Mendes foi beneficiado pela aquisição direta dos produtos pelo longo período de três anos consecutivos, vendendo os hortifrutigranjeiros por preço acima do preço médio de mercado à época dos fatos, demonstrando, portanto, a inexistência de boa-fé em sua conduta”, escreve a promotora.

O Ministério Público pede a suspensão dos direitos políticos de Damasceno pelo prazo de cinco a oito anos, pagamento de multa e impossibilidade de contratar com o poder público. Com exceção da suspensão dos direitos políticos, o órgão também pede as mesmas condenações ao empresário.

José Carlos Damasceno comandou a cidade durante quatro mandatos. Foi eleito pela primeira vez em 1983. Não havia releeição e Damasceno venceu novamente nas urnas em 1992. Voltou à prefeitura entre 2000 a 2004. Sua última passagem pelo Executivo aconteceu entre 2013 a 2016.

Uma das ações civis de que é réu já transitou em julgado no ano passado e suspendeu seus direitos políticos durante cinco anos.

Além disso, o ex-prefeito recorre de uma ação criminal que julgou irregular a contratação do advogado Paulo Francisco de Carvalho como assessor jurídico da SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), celebrada em 2013.

No Tribunal de Justiça, Damasceno e Paulo apostam no livramento condicional da pena porque já têm mais de 70 anos. O parecer da Procuradoria do Ministério Público, por sinal, opina por conceder o benefício aos réus. O ex-prefeito tem 73 anos.