Ellen Manfrim: ‘Mudanças são importantes!’

Mudanças são importantes!

Ellen Manfrim

“Sonhe alto, acorde cedo, trabalhe, corra atrás”. Seguimos tantos conselhos, ouvimos tantas vozes, que nos esquecemos de escutar aquilo que emana de dentro da gente. Às vezes precisamos silenciar para entender o que está lá dentro de nós, o que realmente almejamos.

Nem sempre as respostas para essas questões estão claras em nossa mente. Em diversos momentos nos sentimos perdidos, equivocados, ressignificamos nossos conceitos e acabamos repensando alguns objetivos. E não há problema nenhum nisso. Mudar o caminho, adotar novas práticas e acreditar em outros sonhos faz parte do ciclo da vida, além se ser espelho do nosso crescimento pessoal e de todo o amadurecimento que as dificuldades e as felicidades marcaram em nossa existência.

Aceitar que somos seres passíveis de transformação é o primeiro passo para que a mudança ocorra de forma tranquila, sem gerar culpa ou ansiedade. Afinal, a vida nem sempre é uma estrada reta, e os caminhos geralmente não tem placas indicativas de maior ou menor sucesso. Podemos até tentar encurtá-los, mas nunca saberemos se o destino final realmente será alcançado. E mesmo assim não podemos desistir, não devemos deixar de lutar, ainda que o objetivo mude constantemente.

Então é preciso aceitar que o medo da dúvida é normal, é típico do ser humano, que precisa lidar com uma quantidade enorme de neurotransmissores sendo despejada no cérebro a cada sinal de ansiedade. E acreditem: mudar gera muita ansiedade, ou em outras palavras, o desconhecido gera medo! Aceite seu novo caminho, sua nova visão, sua necessidade de metamorfose, seja ela física ou espiritual. Não tenha vergonha de tentar novamente se no primeiro momento não conseguir. A isso damos o nome de persistência. E aqueles que chegam no destino foram persistentes nas curvas do caminho.

Permita-se mudar sempre que achar necessário! Mude seu estilo de vida, mude seus conceitos pré-concebidos, mude sua alimentação, mude seu trabalho, enfim, mude tudo o que for necessário! E lembre-se: só quem está na constante busca do autoconhecimento é capaz de aceitar que pode se transformar e, a partir daí, realmente ressignificar a vida!

* Ellen Manfrim é neuropediatra em Santa Cruz do Rio Pardo