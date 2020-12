Fotos do Leitor: ‘Toninho Yoneda’

— Por Edilson Arcoleze:

Antônio Yoneda nasceu em 8 de março de 1930 em nossa Santa Cruz do Rio Pardo. Filho de Hideshi Yoneda e de Sizuko Yoneda, foi casado com Umbelina de Oliveira Yoneda, com quem teve quatro filhos: Yone, Vânia, Marcelo e Cássio. Toninho foi o Diretor da Associação Esportiva Santacruzense, responsável pela contratação de jogadores, auxiliado pelos também diretores Felippe Saliba e Claudio Catalano. Obtiveram um grande êxito no Campeonato Paulista de Futebol de 1962, sagrando-se campeões. Faleceu aos 82 anos em 24 de outubro de 2012. Quero fazer uma homenagem a esse grande santa-cruzense e aos demais diretores, além do vitorioso treinador da equipe Beto Mendonça. Segundo o ex-jogador Celso, lateral campeão: “Antonio Yoneda era um homem sério, justo, e amigo de todos!”.

Publicado na edição impressa de 29 de novembro de 2020