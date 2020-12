Franco Catalano: ‘Santo progresso’

Santo progresso

Franco Catalano

CULTURA Santa Cruz é engraçada: a mesma população que elegeu com mais de 80% o presidente Jair Bolsonaro, explicitamente conservador, elegeu com expressivos 15.000 votos o candidato governista Diego Singolani, que, como bom estrategista e conhecedor de seu reduto eleitoral, buscou ocultar o passado filiado ao PSOL. Nas duas eleições anteriores, a cidade confiou o poder executivo a Otacílio, ex-PT. Felizmente aqui não se vota pelo partido.

A recente vitória de Diego indica a chegada de novos ares à política santa-cruzense. Sua visão progressista, a pouca idade e a inédita orientação sexual no cargo mostram uma luz no fim do túnel que o país atravessa há longos dois anos sob o comando do retrógrado presidente. O lema de sua campanha, ecoando o de seu padrinho e antecessor político, foi “O Trabalho Continua”. E há muito que continuar.

Conforme informado pelo DEBATE em reportagens recentes, um parque ecológico está sendo construído pela gestão de Otacílio (baseado em projeto do ex-prefeito Dr. Clóvis) e, com a desapropriação do antigo Ingá Náutico Clube, o promissor parque ganha ainda mais corpo e atratividade, já que, em margens opostas do Pardo, os terrenos podem estar interligados.

Já brinquei aqui nesta coluna que nós, santa-cruzenses, temos um orgulho muito grande de nossa terra. E como orgulhoso que sou, naturalmente, à época do TCC escolhi desenvolvê-lo tendo a cidade como plano de fundo. Meu projeto urbanístico-arquitetônico abrangia justamente os dois imóveis que são tema do desengavetado projeto do Parque Ecológico. Em minhas análises, cheguei a óbvia conclusão de que havia (e há) uma grande carência de espaços públicos de qualidade — um mal do qual a maioria das cidades brasileiras padece — e de que a cidade tem uma barreira natural – o rio que lhe dá nome — que explicita ainda mais a desigualdade social. De um lado, os bairros mais nobres, com escolas, hospitais, espaços de lazer, bonitas avenidas e investimentos; de outro está o quase esquecido bairro da Estação e adjacentes.

Minha proposta era uma ponte pensada para pedestres e ciclistas, que hoje disputam o espaço com carros e caminhões nas duas únicas e inadequadas pontes que cruzam o rio. Nela ainda seriam implantados um pequeno museu, um café, um auditório e um centro de estudos ambientais voltados à conservação da vida e cultura em torno do Rio Pardo. O projeto, utópico, nunca teve a intenção de se concretizar, mas de provocar. Agora, em vez da ponte, estão pensando em ligar as margens do Parque com o Clube com uma tirolesa. Também serve. Além de mais tangível, é mais divertido. E, enquanto o bom trabalho continue, deixo aqui meus votos de sucesso ao novo prefeito.

* Franco Catalano é santa-cruzense, estudou História da Arte em Madrid e é arquiteto