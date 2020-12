Pascoalino S. Azords: ‘Caetano perdeu o trem das onze’

Caetano perdeu o trem das onze

Pascoalino S. Azords

CRÔNICA Adoniran Barbosa foi o primeiro artista que eu vi, em carne e osso, quando ainda morávamos na capital. Meu pai, que não perdia o programa Histórias das Malocas pelas ondas da fictícia rádio PRK-30, nos levou pra vê-lo num cirquinho da periferia. Fomos os três: ele, minha mãe e eu – meus cinco irmãos futuros ainda estavam chocando no ninho. Cada vez que um novo personagem do Morro do Piolho entrava em cena, eu perguntava: “É o Charutinho?”. A negativa foi se repetindo até que Adoniran pisou o palco – e eu nem precisei perguntar nada. Quem se lembra dessa história é meu pai, que eu só tinha 2 anos de idade e ainda nem pagava ingresso no circo.

Revi Adoniran 20 anos depois, numa padaria ao lado da extinta Rede Tupi de Rádio e TV. Ele tinha 63 anos de idade e trabalhava o seu primeiro LP. Por “trabalhar” entenda-se divulgar o disco, pedir para tocar, gravar programas de auditório, etc. Desci do circular e dei de cara com aquele homem franzino, mais osso do que carne, vestido pra formatura (cachecol, chapeuzinho de aba curta e gravatinha borboleta), que tomava Chateau du Valier, sozinho, numa mesa da padaria.

Adoniran foi a maior referência musical na casa de meus pais, apesar da nossa vitrolinha preferir dar altos choques ao invés de tocar os bolachões que vieram na mudança da capital em um caminhão vazio de bananas. Como não tínhamos músicos na família e tampouco um instrumento musical, Adoniran aparecia de vez em quando, como uma visita de domingo, na voz pouco afinada de meu pai. Muito tempo depois, quando os discos e os livros começaram a aparecer lá em casa, ficamos sabendo que Adoniran Barbosa era só um nome fantasia (como esses que os Papas escolhem para serem lembrados), que ele teria nascido em 1912 e não 1910, como consta no batistério, que nunca morou em Jaçanã, onde dizia que sua mãe o esperava acordada enquanto não chegasse no derradeiro Trem das Onze, e que tampouco era filho único, mas o caçula de sete irmãos numa casa de italianos que trocaram Veneza pelo interior de São Paulo no século XIX. Adoniran era uma mentira atrás da outra, um rosário de mentiras sem pecado, mentirinha boa de criança que nem de índio. Como o Moacir, personagem de um de seus sambas, que é desmascarado no altar, tentando se casar em São Paulo, reprovado no exame nupcial (“O Moacir era casado/cinco veis lá no Estado do Rio”).

As sentinelas do nosso idioma implicavam com os erros gramaticais que pululavam como pipoca quentinha nas letras de Adoniran, o povão e os sambistas se deliciavam. Tudo mentira: Adoniran errava de propósito, certo do que estava fazendo: “É difícil falar errado. Tem que saber falar errado”. Para completar, só faltava agora no ano do seu centenário, aparecer alguém dizendo que Adoniran Barbosa (como Elvis e Lennon) não morreu. Que ele vive com a identidade falsa de João Rubinato e uma polaca numa chácara em Valinhos, bem pertinho de Nosso Senhor. Que no Natal, fantasiado de Papai-Noel, Adoniran faz compras na Rua 25 de Março e, antes de voltar pra casa, toma “um chopps” no Bar Léo e come “dois pastel” de bacalhau no Mercadão.

Adoniran Barbosa é a mais legítima tradução de São Paulo, mas ficou de fora da quilométrica letra de Sampa, um samba triste que faz sucesso em barzinhos onde as pessoas se reúnem para falar alto, se lixando para o que o músico da casa canta ou toca. Em meio ao burburinho que sobe das mesas, competindo com todas aquelas coisas importantes que todos têm para dizer, somadas àquelas coisas inteligentes que os falsos bêbados levam de casa para trocar, essas mais perfeitas traições chegam a soar música.

Em 1978, Caetano Veloso quis retratar a cidade que o acolheu no início da década de 1960, época em que Os Demônios da Garoa reinavam nas emissoras de rádio e palcos da capital paulista cantando os sambas de Adoniran Barbosa. Não deixa de ser curioso que numa música tida por alguns (poucos, felizmente) como o hino extraoficial da cidade, Caetano tenha se lembrado do cinema marginal, do teatro engajado, dos poetas concretistas, dos hippies da época, e ignorado o maior compositor popular de São Paulo. Paciência, Iracema, o chofer não teve culpa. O Caetano é que perdeu o trem!