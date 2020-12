Zanata: ‘Tempos indecisos’

Tempos indecisos

João Zanata Neto

Você já ouviu um filósofo africano afirmar uma posição de incredulidade em relação ao racismo? Logo ele, um professor ilustre, esclarecido, como poderia ter uma visão antagônica? É desnorteante e justificável. Dizia: para não ter medo de fantasmas é preciso, antes de tudo, não acreditar em assombração. É o pleno conhecimento da igualdade entre os seres que impede a submissão ou de um sentimento de menos valia.

Em uma de suas palestras o filósofo africano propôs um debate sobre o racismo. Contudo, não houve uma só voz que ousou conceituar o racismo. Todos sabiam o que era o racismo, mas ninguém poderia justificá-lo. Para se argumentar sobre o racismo, é preciso lidar com uma irracionalidade, pois este ismo não possui argumentos que o torne justificável. É preciso adotar para si uma falsa ideia de superioridade e ostentar um ódio injustificável.

A história das civilizações é o registro feito pelos dominadores. Esta imprecisa ideia sobre a verdade dos fatos propagou por gerações um valor antagônico com páginas e páginas repletas de heroísmos com um conteúdo moral equivocado. A escravidão do homem pelo homem é quase onipresente na história da humanidade. Contudo, ela não se assemelha ao racismo, pois a escravidão é uma maldade diversa movida pela ganância mercantil. Não se pode afirmar que dela surgiu o racismo, pois o racismo pode ocorrer até aos homens libertos.

Para atestar uma discriminação e afirmar a ocorrência de racismo é preciso ter a noção das dimensões deste fenômeno social. Dizer que no Brasil de hoje há um racismo é pura especulação. É preciso medir e avaliar para se ter certeza. Contudo, é salutar que se faça campanhas pacíficas para evitar o engrandecimento deste fenômeno hediondo.

É certo que na sociedade brasileira há pensamentos racistas, mas não se pode dimensionar e estabelecer o racismo como algo generalizado. Nestes tempos onde a pluralidade adquire o devido respeito, é um contra senso pensar em discriminações. Um cipreste da tundra gelada e uma acácia da savana africana têm as suas diversidades, entanto, ambas as espécies são árvores. É muito simples deduzir que a diversidade geográfica agregou aos seus habitantes características impares e adequadas, mas se está falando do mesmo ser humano.

A regressão dos aspectos humanistas pode advir da cultura do ódio, o mesmo argumento irracional que propalou a eugenia e o extermínio. É fato que alguns setores econômicos exploram a cultura do ódio como uma fonte real de lucro. A idolatria às armas, a veiculação de conteúdos violentos acabam por despertar o irracional que há em algumas pessoas insensatas e as levam a dissipar tal ódio através da repetição em um surto de violência covarde e desproporcional.

A liberdade de pensamento, credo ou expressão artística não foi consolidada para abalizar a cultura do ódio. A liberdade de pensamento faz alusão a tudo o que é

sensato, sereno, prudente e racional. A constituição de um povo jamais quis dar vazão aos pensamentos desestruturantes.

A desumanidade de algumas pessoas é decepcionante, pois, apesar de tudo, somos grandes o suficiente para ainda querer humanizá-las, dizia o filósofo africano, e acrescentava: vocês que são desumanos, não despertem a dor dos africanos que atravessou gerações. Eu quero vê-los sorrindo, alegres e de cabeça erguida. 

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.