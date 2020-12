DICAS – Edição de 6 de dezembro de 2020

NOMES Embora negue que já tenha escolhido nomes para o secretariado, o prefeito eleito Diego Singolani (PSD) já fez algumas escolhas. A incógnita está na vaga para a Agricultura, já que o secretário Érik Barreto antecipou sua saída meses atrás. Diego contava com ele.

NOMES 2 O atual secretário de Esportes, Carlos Bocetto Rosin, deve deixar a pasta, mas não sairá do governo no ano que vem. Ele é cotado para uma vaga de diretor.

NOMES 3 O secretário de Comunicação Cláudio Antoniolli é outro que sairá da chefia do setor. Quem assume é a jornalista Marina Belei, que atuou nos últimos anos em assessoria de imprensa em São Paulo. O impasse está na permanência de Antoniolli no governo — algo ainda incerto.

REPASSE Vereadores votam nesta segunda-feira novo repasse para a autarquia Codesan. O prefeito Otacílio quer injetar mais R$ 600 mil na antiga empresa de economia m ista que consumiu milhões dos cofres públicos no atual governo.

CEMITÉRIO Após a saída do advogado Gagrione Fernando da Silva da gerência do Cemitério Municipal, o cargo ficou para André Alves dos Santos, oficial administrativo do município.

APURAÇÃO A Codesan vai investigar a conduta de um funcionário que teria substituídos pneus novos de um veículo por outros velhos. A sindicância foi instaurada na semana passada.

NERVOSO Embora reeleito, o prefeito de Chavantes Márcio de Jesus do Rego vive dias difíceis. O motivo são suas contas de 2017, rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Ele entrou com recursos, mas eles já foram rejeitados. A aposta está para a Câmara Municipal, que tem o poder de mudar a posição do TCE.

NERVOSO 2 Se não conseguir a reversão do julgamento no TCE, e a Câmara de Chavantes rejeitar suas contas, “Burguinha” estará inelegível nos próximos oito anos. A sorte é que ele tem maioria no Legislativo.

NÃO DEU O desembargador Encinas Manfré não acolheu pedido do ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) que pedia mais 10 dias de prazo para apresentar alegações finais numa ação rescisória. O motivo, disse o TJ, está no simples fato de que não cabem razões finais no caso.

NA MÍDIA O jornal “O Globo”, do Rio de Janeiro, publicou em destaque reportagem enaltecendo a eleição de Diego Singolani (PSD) como o primeiro prefeito LGBT da história da cidade. A matéria cita o DEBATE e diz que o fato tem ainda maior importância devido ao perfil conservador de Santa Cruz do Rio Pardo.

DESPEDIDA O prefeito Otacílio Parras (PSB) reuniu secretários e assessores na sexta-feira, 4, no prédio do Centro de Saúde da Mulher. Foi praticamente uma despedida do prefeito, mas serviu também para ele avisar que vai exonerar todos os cargos de confiança no final do ano para dar liberdade a Diego.

Madalena visita Suéllen

O deputado estadual Ricardo Madalena, de Santa Cruz do Rio Pardo, visitou na semana passada a prefeita eleita de Bauru Suéllen Rosim. Filiada ao patriota, ela venceu o adversário Raul e, nos últimos dias, foi vítima de ataques racistas nas redes sociais.