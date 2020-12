Luiz Antonio Sampaio Gouveia: ‘A recuperação judicial do produtor rural’

A recuperação judicial do produtor rural

Luiz Antonio Sampaio Gouveia

O produtor rural é um dos agentes mais importantes da sociedade brasileira. Sua contribuição com o Brasil é relevante porque, de novo, a lavoura e a pecuária vêm de segurar a barra de nossa economia, em muito afetada pelo coronavírus. O produtor rural é um empresário que organiza fatores da produção (natureza, trabalho, capital e tecnologia), para produzir, com expectativa de lucro, bens ou commodities. Mas a legislação brasileira não reconhecia este fato óbvio e exigia que para ser empresa e valer-se da recuperação judicial o produtor rural deveria primeiramente registrar-se nas juntas comerciais, ficando inviabilizada, assim, sua recuperação judicial, que lhe permitiria reorganizar o pagamento de suas dívidas pretéritas, em caso de insucesso em sua atividade, mediante acordo com seus credores. Porque esta composição somente seria possível, nos termos estritos da lei, quanto a dívidas futuras.

A jurisprudência brasileira atenuou esta exigência e admitiu que o produtor rural, em certas situações, a despeito desta visão errônea que tivera o legislador brasileiro, usasse dos benefícios da lei da recuperação judicial, para acertar com seus credores, suas dívidas assumidas no passado para a produção de bens e riquezas rurais.

A nova lei de falências e recuperação judicial, já aprovada pelo Congresso, conforme votada no Senado, no dia 25 de novembro de 2020, pendente de sanção e promulgação, solucionará, de vez, esta questão. O produtor rural poderá se acertar na Justiça com seus credores, se for uma empresa saudável e tiver condições de sobrevivência produtiva a ser possibilitada por uma trégua que lhe deem seus credores, para se acertar com eles e continuar produzindo bens para a sociedade brasileira.

Esta medida é de grande importância porquanto a atividade de produção rural não é apenas altamente tecnológica, mas deve ser harmoniosa na combinação financeira e operacional de recursos econômicos disponíveis para possibilitar a produção de bens, que são mercadorias ou commodities agrícolas, gerando empregos, movimentando uma gama de serviços de apoio e preparo de seus produtos, o que gera bem-estar para os brasileiros, que vivem dela e em torno dela.

Vê-se a importância social da jurisprudência como fonte de direito justo, enquanto adequou a lei à realidade social e finalmente, dando elementos para aprimorá-la. A criação de direitos pelos tribunais, quando esta atividade for parametrizada pelos princípios que ordenam a constitucionalidade brasileira, somente pode ser importante nesta quadra de nosso desenvolvimento, se nós advogados soubermos ser parte nesta construção de relevância para a Civilização Brasileira. Podemos encontrar subsídios, para isto, em Miguel Reale ou Paulo Bonavides, senão necessariamente pós positivistas, certamente norte para um direito efetivamente social.

Importa ser o Direito um vulcão em ebulição, em contexto de liberdade, para o bem-estar e justiça socialmente justa, pela libertação das travas que impedem a marcha do Brasil, até o contexto universal das nações civilizadas, em convivência humanista. Contudo, perguntará o leitor, o que terá isto com o tema? Respondo: muito! Porque a saudável situação dos produtores econômicos implica incentivo à distribuição de riquezas que se faz pela atividade produtiva pelo regime de empresas, que cria prosperidade social em seu entorno.

* O santa-cruzense Luiz Antonio Sampaio Gouveia é advogado em São Paulo