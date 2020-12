Otacílio e Difusora terão de explicar pertinência de testemunhas, decide juiz

Decisão ocorre no âmbito da ação civil pública que o MP move contra os dois; órgão pede multa de R$ 1 milhão

O juiz Marcelo Soares Mendes pediu que o prefeito Otacílio Parras (PSB) e a rádio Difusora, ambos réus em denúncia do Ministério Público sob a acusação de irregularidades no contrato de publicidade do governo, especifiquem o motivo pelo qual arrolaram suas testemunhas no processo e qual será a importância de seus depoimentos.

A decisão saiu na semana passada e também determina o envio de ofícios à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) solicitando informações sobre a abrangência das ondas de rádio de todas as emissoras de Santa Cruz do Rio Pardo.

Otacílio arrolou como testemunhas de defesa o ex-secretário Renan Alves, a procuradora Luciana Junqueira, a servidora Luciana Araújo, o pregoeiro César Augusto, a servidora Maise Rodrigues, o atual secretário de Comunicação Cláudio Antoniolli e o secretário Willian Alves de Melo.

Já a Difusora indicou o engenheiro Robinson de Oliveira, morador de Curitiba, o radialista José Eduardo Catalano e o radialista Souza Neto, os dois últimos funcionários da emissora. O prefeito Otacílio é acusado pelo Ministério Público de ter direcionado a contratação, sem licitação, de publicidade oficial à rádio Difusora.

A ação, movida pela promotora Paula Bond Peixoto, é resultado de um inquérito que apurou os contratos entre a administração e a emissora de 2013 a 2018.

Na denúncia, o MP também cita a inconstitucional “Lei das Rádios”, que legalizava a contratação direta de emissoras sem a necessidade de procedimento licitatório. Foi somente em 2018 que a prefeitura abriu pregão para a realização do serviço — este, porém, estava direcionado à rádio Difusora, conforme alega o Ministério Público.

Na ação, o MP pede a suspensão dos direitos políticos de Otacílio durante três anos, multa individual de R$ 1,6 milhão para os réus — prefeito e Difusora —, e a proibição de contratar com o Poder Público no prazo de três anos.