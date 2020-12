Segundo pior novembro da história acende alerta sobre o Paranapanema

Reunião virtual para combater crise hídrica foi promovida nesta sexta-feira e contou com autoridades

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O rio Parapapanema, que banha várias cidades da região e em cujas águas deságua o Pardo, enfrenta seu pior novembro da história. O fato acendeu um alerta para prefeituras da região, entidades ligadas ao Meio Ambiente, políticos e à Agência Nacional de Águas, a ANA.

Na manhã desta sexta-feira, uma reunião virtual contou com a presença de chefes do Executivo, representantes de ONGs (Organizações não Governamentais), gerentes de usinas e membros da Ummes, a União dos Municípios da Média Sorocabana, para discutir o tema.

O Paranapanema vive baixas em vários locais da região. Em Chavantes, por exemplo, o rio está com apenas 30% de sua capacidade. Na represa de Jurumirim, em Avaré, a situação também não é boa: apenas 15% do reservatório está preenchido.

O pior está na usina hidrelétrica de Capivara, na divisa entre São Paulo e Paraná, onde o Paranapanema está com apenas 4% de sua capacidade total.

O volume útil da represa Jurumirim, por exemplo, caiu 30% na comparação com maio. Em Chavantes se manteve estável, mas ainda assim em baixa. No município da ponte pênsil, o que preocupa à usina é a razão entre armazenamento e vazão, que pode causar danos à fauna e à flora local.

Preocupado, o deputado estadual Ricardo Madalena (PL) protocolou na Assembleia Legislativa de São Paulo uma série de ofícios a órgãos do setor pedindo soluções para a crise hídrica do Paranapanema.

A Operadora Nacional do Sistema Elétrico (ONS) trabalha com três hipóteses. A mais pessimista compara os próximos meses ao final de 2013, quando houve um grande período de estiagem. Se esta se concretizar, o armazenamento na hidrelétrica de Chavantes deve cair para 10%.

A segunda é mais positiva, com precipitação na média de 2006, e a terceira é otimista — compara com as chuvas de 2012 —, embora um pouco mais improvável, disseram técnicos do setor na reunião.

O cenário para as próximas semanas também não é positivo. A média de chuvas deste ano caiu com relação aos anos anteriores.

O temor é de que a região banhada pelo Paranapanema enfrente não somente seca, mas que as hidrelétricas responsáveis pela gestão do rio sejam penalizadas por órgãos como o Ministério Público Federal.

Em outros locais do País, a seca atinge níveis críticos e usinas já estão produzindo energia térmica. Furnas, por exemplo, opera com 18% de sua capacidade. Algumas regiões já importam energia do Paraguai.