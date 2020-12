Advogada, Ana Laura Pimentel chefiará Assistência Social na gestão Diego

André Fleury Moraes

A advogada Ana Laura Camparini Pimentel, 38, será anunciada secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social, que comanda a Assistência Social em Santa Cruz do Rio Pardo. Ela já aceitou o convite do prefeito eleito Diego Singolani (PSD), segundo apurou a reportagem.

A escolha faz parte do plano de Diego para levar pessoas de fora da política para a administração.

A pasta de Agricultura, porém, será comandada pelo vereador Milton de Lima, o “Mirtão”, e a de Esportes, pelo vereador eleito Adriano Campanha.

As demais, até o momento, seguirão a cargo de pessoas com perfil técnico, como o secretário Fernando Rampazo.

Formada em Direito, Ana Laura já trabalhou na Santa Casa de Misericórdia na primeira década dos anos 2000. Foi no hospital que ela e Diego se conheceram.

A advogada já participou também de conselhos de Assistência Social e tem bom trânsito no setor.