Desempregada faz campanha e busca ‘padrinhos’ para crianças no Natal

Moradora da zona rural de Santa Cruz busca “padrinhos” para distribuir brinquedos a crianças carentes que ela mesmo cadastrou

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Filha de empregada doméstica e de um pedreiro, Márcia Aparecida da Conceição, 35, começou uma campanha para que crianças pobres recebam presentes no Natal. Ela está desempregada, mas faz alguns “bicos” em faxinas.

Márcia contou que, na infância, a família passava necessidades. “Mas sempre havia um presentinho no Natal. Eu me lembro que as crianças aguardavam ansiosas pelos brinquedos”, afirmou. Com estas lembranças, ela quer realizar o sonho de várias crianças.

Márcia elaborou um cadastro com 85 crianças, com fotos e o número de roupas e calçados. “A pandemia desempregou muitos pais de família e muitas crianças estão tristes, acreditando que não vão ganhar nada”, disse. Além disso, as tradicionais entregas de brinquedos por caminhões podem não acontecer por cautela.

Ela já visitou muitos bairros e percebeu que o desemprego está alto. “Muitas mães me agradecem muito. As crianças se empolgam, pois achavam que não teriam presentes”.

“Eu tive esta ideia e o retorno tem sido bom”, contou Márcia. Uma única “madrinha”, por exemplo, “adotou” 11 crianças. Além do brinquedo, o “padrinho” pode comprar uma peça de roupa ou calçado — que pode até ser um chinelo.

Márcia pretende distribuir os presentes em bairros pobres, principalmente a vila Divineia.

Mesmo desempregada, é ela quem sai pelas ruas a pé — o marido possui um automóvel, mas trabalha em Ipaussu — buscando pessoas dispostas a “adotar” crianças no Natal. Após o contato, as informações e fotos das crianças são encaminhadas pelo whatsapp.

Em casa, Márcia providencia os pacotes dos presentes. Os interessados em participar da campanha devem ligar para (14) 99869-9536.