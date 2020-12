Fotos do Leitor: ‘Oficina do Carlão’

— Por Edilson Arcoleze:

O prédio ficava na Rua Coronel Emídio Piedade, 180, centro, em Santa Cruz do Rio Pardo. Construído em 1910, cujo proprietário era o Italo Brunella, na frente comercial funcionava a “Oficina do Carlão”. O dono era José Carlos da Silva, conhecido por ‘Carlão’, nascido aos 17 de maio de 1945, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, filho de João Elias da Silva e de Anivea Mendonça da Silva. Nos fundos da oficina havia ainda um comércio de compras e vendas de milho e mamona, pertencente a Vitório Brunella. Infelizmente, o imóvel não existe mais, pois foi demolido.

Publicado na edição impressa de 6 de dezembro de 2020