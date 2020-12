Pedreiro espera por cirurgia há três anos

Ele reclama que está sem renda; município diz que atendimento cirúrgico cabe ao Estado

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O pedreiro Renildo Américo da Costa, 46, está sem trabalhar há anos. E o pior: sem renda. Ele está vivendo do auxílio emergencial de R$ 300 e mais um aluguel de uma pequena casa que aluga por R$ 350. Desde que teve problemas de saúde devido ao trabalho, Renildo não consegue realizar as cirurgias que o devolveriam ao mercado de trabalho.

“Eu sentia algumas dores e não sabia que era devido ao trabalho. Mas houve desgastes nos joelhos e nos ombros. Não consigo mais trabalhar”, diz. Renildo é separado e mora com o filho de 16 anos, que é estudante.

Os problemas, na verdade, começaram há mais de 20 anos, quando o pedreiro passou pela primeira cirurgia. Colocou pinos no joelho, mas ele próprio “estragou” a operação porque teve síndrome de abstinência do álcool e saiu da cama no dia seguinte. “Na época eu bebia, mas deixei o vício há 20 anos”, conta. Os pinos não foram retirados e hoje as dores no joelho são insuportáveis, segundo o pedreiro.

Nos últimos anos, o outro joelho passou a dar sinais de desgaste e um novo problema grave afetou um dos ombros. “Não consigo levantar o braço. O problema é que passei por vários médicos e cada um diz uma coisa”, afirmou. Um médico diagnosticou desgaste, enquanto outro disse que é uma inflamação causada por bursite. Um terceiro recomendou fisioterapia, enquanto mais um disse que poderia ser um rompimento.

Segundo Renildo, a cirurgia no joelho é a mais urgente, já que atrapalha sua locomoção. O pedreiro mostrou vários exames, entre raios-X e ressonância. “Cheguei a passar pelo Ame de Ourinhos, mas ninguém autoriza uma cirurgia. Estou à base de medicamentos”, reclamou.

A situação é tão desesperadora que Renildo não esperou na fila por uma ressonância. “Eu emprestei dinheiro do meu irmão e paguei o exame. Mas nem assim adiantou”, disse. Uma perícia do INSS não o afastou do trabalho, negando uma renda mensal. Ele aguarda uma nova perícia, sem data agendada porque tudo foi paralisado durante a pandemia.

O pedreiro disse que já reclamou em emissoras de rádio e gravou um vídeo há um ano. Tudo em vão, disse. “As pessoas ainda me procuram para oferecer serviço. Mas não consigo nem andar porque dói tudo”, afirmou.

Procurado, o secretário de Saúde Diego Singolani, prefeito eleito de Santa Cruz do Rio Pardo, disse que conhece a situação de Renildo. “É um caso de alta complexidade e nós o atendemos em tudo o que ele precisou, como exames e raios X. O problema é que, na pandemia, as cirurgias eletivas foram suspensas”, explicou.

Segundo ele, a responsabilidade é do Estado. “Nós já solicitamos ao DRS de Marília que o Renildo tenha acesso ao tratamento. Mas o fato é que o Hospital das Clínicas suspendeu tudo alegando dificuldades na pandemia. Infelizmente, não é um caso que se resolve em Santa Cruz”, afirmou Diego. “Ele está na fila, juntamente com muitos pacientes. Tem gente que está há cinco anos na fila e não consegue. É uma judiação o que o Estado está fazendo em casos como este”, disse.