Antiella Carrijo Ramos: ‘O SUS salva’

O SUS salva

Antiella Carrijo Ramos

Para quem me conhece ou me acompanha no mundo virtual sabe que sou uma defensora intransigente do SUS. A minha defesa vem da experiência que tive nos inúmeros atendimentos que realizei pelo sistema, da compreensão de que saúde é um direito humano e que o atendimento gratuito, integral e universal é um dos pilares da sociedade que desejo e do mundo que quero construir. Há tempos venho escrevendo e sinalizando sobre a importância do SUS e a necessidade urgente de defendê-lo contra os interesses das grandes corporações e, nos últimos dias, resgatei memórias de infância em que a saúde pública não existia e convênio médico era para poucos.

Fui uma criança que ficava doente com muita facilidade. Minha mãe conta que eu escutava a buzina do sorveteiro e a garganta já inflamava, condição que nos fazia peregrinar por atendimentos médicos e benzedeiras na busca de uma solução para meus adoecimentos frequentes. Esse tempo passou, eu cresci, adquiri a imunidade necessária para lidar com essa debilidade infantil, mas as memórias ainda estão aqui. Recordo que, quando a febre chegava, eu e minha mãe acordávamos cedo para garantir uma vaga no atendimento médico. O carnê de contribuição previdenciária do meu pai era nosso passaporte. Ela me carregava no colo e tentava acolher as dores do meu corpo e também aquelas geradas pela ansiedade da espera. A memória mais viva que tenho desses dias é o barulho da linha férrea que fazia tremer o prédio do Inamps em Bauru.

O SUS foi criado em 1990 e, anteriormente, a saúde pública era responsabilidade do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o Inamps, que fornecia atendimento somente para a população que trabalhava em empregos formais e contribuía com a Previdência Social. Pessoas que não estavam em empregos formais não tinham acesso a serviços de saúde como temos hoje por meio do SUS.

O SUS é uma conquista social do povo brasileiro. De campanhas de vacinação a cirurgias de alta complexidade, como transplantes de órgãos, tudo é oferecido de forma universal e gratuita. A chegada da pandemia deixou evidente a importância do SUS e, paralelamente, as suas falhas e a necessidade de fortalecer e expandir esse sistema que segue salvando vidas e que deveria ser motivo de orgulho de todo brasileiro.

* Antiella Carrijo Ramos é psicóloga em Santa Cruz do Rio Pardo