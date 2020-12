Francis Pignatti: ‘Racismo no Brasil é crime e falta de educação’

Racismo no Brasil é

crime e falta de educação

Francis Pignatti do Nascimento *

A Lei 7.716/1989 define os crimes de racismo. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, também define como princípio fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem comum, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Somos todos iguais! Preconceito, discriminação e racismo são formas de reduzir a igualdade. É dever do Estado cumprir a lei e criminalizar ações racistas, além de incentivar a população negra a empoderar-se e ocupar os espaços, a tomar posse de seus direitos e de seu lugar de fala.

Pessoalmente acredito que o racismo além de crime é FALTA DE EDUCAÇÃO. A falta de conhecimento da cultura de outras pessoas e principalmente da história do nosso próprio País. Somos um Brasil diversificado com diferentes etnias “todos no mesmo barco”. Não é lógico acreditar que a cor da pele é justificável em dias atuais, não é e numa foi. Racismo NÃO MAIS! Enquanto houver racismo não haverá Democracia. Não há democracia, cidadania e justiça social sem compromisso público de reconhecimento do movimento negro como sujeito político que congrega a defesa da cidadania negra no País. Não é somente uma luta do povo negro, é uma luta de todos. Empodere a população negra, diga não ao racismo, lute com eles.

A primeira mulher eleita prefeita de Bauru “Suellen Rosin” foi alvo de mensagens racistas após vitória e foi à polícia para responsabilizar envolvidos. No dia 30

de Novembro de 2020 ela recebeu mensagens racistas publicadas em um grupo de WhatsApp e em redes sociais e afirmou que não se silenciará. Logo, combater o racismo é um dever de todos, não podemos nos silenciar. Racismo não se combate com silêncio. Recentemente o vice-presidente da República Hamilton Mourão falou que no Brasil não existe racismo: é coisa que querem importar! Falando sobre morte de Beto Freitas em mercado Carrefour de Porto Alegre. Esta é a mais racista das frases. A denúncia pode ser feita tanto pela internet, quanto em delegacias comuns e nas que prestam serviços direcionados a crimes raciais, como as Delegacias de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que funcionam em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Disque 100 é serviço do Governo Federal para receber denúncias de violações de direitos humanos. TODOS NA LUTA CONTRA O PRECONCEITO E DESIGUALDADE.

* Francis Pignatti, Tabelião de Notas e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão do Sul e Salto Grande-SP. Mestre e Doutorando em Ciência Jurídica pela UENP de Jacarezinho-PR