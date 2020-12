Mariana Fernandes, a única mulher eleita neste ano à Câmara

Servidora municipal, Mariana tomou gosto pela política no Fundo Social, onde atuou por 7 anos

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Filha do ex-vereador Valter Fernandes, conhecido como “Valter da Mercearia”, e aos 31 anos, Mariana Fernandes é a única mulher que sentará nas cadeiras da Câmara para a próxima legislatura em Santa Cruz do Rio Pardo. “Imaginei que mais de nós fôssemos ser eleitas”, disse. Foi a segunda eleição disputada por Mariana. Em 2016, ela saiu derrotada por poucos votos. Disse que sua timidez o atrapalhou naquele ano, mas também a motivou ao saber o que deveria deixar de lado numa eventual nova campanha. Deu certo. Foi eleita com 602 votos, uma das maiores nas eleições deste ano. Filiada ao MDB, Mariana

Ela não teve grandes dificuldades na campanha de 2020. “O mais difícil foram as pessoas que não gostam de política e, por isso, não quiseram conversar comigo”, afirmou. Ela é monitora de escola concursada, mas há sete anos atua no Fundo Social de Santa Cruz do Rio Pardo. Foi sua atuação no setor, aliás, que despertou seu interesse pela política. “Quando meu pai era vereador, ele chegava a comentar os bastidores do que acontecia. Mas eu não ligava muito na época”, lembra.

“Mas trabalhando no Fundo Social, conhecendo como funciona a política, a burocracia, e ver que eu poderia ajudar a população despertou meu interesse pela causa”, diz. A área social será uma de suas bandeiras na Câmara.

Pedagoga, ela também pretende fortalecer setores da Educação, embora ainda não tenha projetos em mente. Mariana não descarta estudar possibilidade de revisão do Plano de Carreira dos professores municipais, bandeira defendida pelo também vereador eleito Carlos Eduardo Gonçalves. Mariana também defende a causa animal, diz que a proibição dos rojões foi positiva e afirma que em Santa Cruz ainda há muitos maus tratos. Além disso, afirma que atuará pela defesa da mulher na Câmara Municipal.

Mariana ainda está se familiarizando com os processos legislativos e dedicou os últimos dias à leitura da Lei Orgânica de Santa Cruz, do Regimento Interno e do Código de Postura.

Ela diz que já tem alguns projetos em mente, mas que não vai comentar a respeito deles no momento porque precisa se inteirar acerca da legalidade do texto. “Não posso apresentar algo inconstitucional”, lembra.

Ela avalia como positiva a relação que terá como vereadora com o prefeito eleito Diego Singolani (PSD) e evita tecer críticas à atual Câmara, que já foi avaliada como a “pior da história” por munícipes.

“Cada um tem sua individualidade, não dá para julgar tendo somente uma visão de fora”, afirma. Seu pai, por sinal, tem ensinado a filha sobre algumas dicas de como agir nos bastidores da Casa. “Ele é meu professor”, declara. Para ela, Diego deve desenvolver um mandato excelente. “Conheço ele desde 2014, quando entrou na secretaria de Saúde. O Fundo Social e a Saúde desenvolvem um trabalho conjunto”, afirmou.

Mariana diz que será vereadora atuante e que deve comparecer também às reuniões de comissões, “esquecidas” por alguns vereadores da atual legislatura.