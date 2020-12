Marquinho: “A renovação derrotou a ‘velha guarda’ de São Pedro do Turvo”

Prefeito eleito também prega diálogo com a nova oposição

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Primeiro prefeito reeleito da história de São Pedro do Turvo, com uma margem de quase 20% dos votos sobre a adversária, Marco Aurélio Oliveira Pinheiro — o ‘Marquinho’ — diz que sua vitória significa a derrocada da velha guarda política do município.

Ele venceu a adversária Rosilene Rotiroti, mulher do ex-prefeito José Carlos Damasceno, cuja vice na chapa era Marilda di Bastiani, mulher do ex-prefeito Roberto di Bastiani. “Ex-prefeitos, ex-presidentes de Câmaras, ex-vereadores. Todos se juntaram contra nós”, diz.

Em entrevista ao DEBATE, ele comemora o resultado das urnas, avalia dialogar com a nova Câmara e cita projetos que quer desenvolver daqui em diante.

Também critica o Ministério Público, que o denunciou um dia após as eleições, e minimiza a comemoração machista que açoitou bonecas em alusão às adversárias na data da vitória. “Não compactuo com isso, mas a comemoração em São Pedro sempre foi pesada. É tradição”, afirma.

Como o senhor vê o resultado das eleições?

Você não entra na política sozinho. Minha família se empenhou muito para que este resultado acontecesse. Foi uma vitória expressiva, já que derrotamos a velha guarda política que queria derrubar o projeto da renovação. O eleitorado entendeu que somos um governo equilibrado e realizador, o que solidificou o resultado nas urnas. Quebramos um tabu ao sermos reeleitos. Não foi à toa. Fizemos um trabalho muito bom na Saúde e na Educação. Tudo foi muito importante.

O senhor enfrentou nas urnas um grupo que o apoiou nas eleições de 2016. Por que houve este rompimento?

Existe um estigma em São Pedro de que se há um governo, todos se juntam para tentar derrubar. As pessoas olham para o Poder, e não para o bom trabalho. Fui vice do ex-prefeito José Carlos Damasceno, que se estivesse totalmente lúcido talvez me apoiasse neste ano [o ex-prefeito enfrenta problemas de saúde há pouco mais de um ano].

Como você avalia a relação que o governo terá com a Câmara no próximo ano?

Sempre busquei a união. Acho que a hora é de deixar as desavenças de lado e pensar no município. Acho que a oposição responsável é salutar, mas creio que somente o diálogo trará as reformas de que precisamos.

Houve um episódio triste no dia de sua vitória que foram as bonecas açoitadas em alusão às adversárias na eleição. O que o senhor achou do fato?

Essa é uma prática costumeira, infelizmente, mas é histórico. Não compactuamos com isso. Mas é tradição. Em eleições anteriores já fizeram coisa semelhante. Chegaram a moldurar um caixão do José Carlos, inclusive com atestado de óbito. O mesmo aconteceu com Roberto di Bastiani. São comemorações extrapoladas, questões que fogem do controle do grupo. A gente não aprova este tipo de conduta, as imagens realmen te são fortes.

São Pedro é um município grande, mas com área urbana pequena. Não há muitas indústrias, por exemplo, e havia apostas no turismo. A pandemia prejudicou muito a cidade? Há planos de geração de renda para 2021?

Sem dúvidas. Não só São Pedro, mas todo o Brasil. A questão do turismo teve de ser deixada de lado, precisamos focar na saúde. Agora há o risco de segunda onda. Temos quatro empresas de médio porte na cidade. Depois temos a agricultura e, por fim, a destilaria. A crise trouxe o desemprego. Nosso plano é formar e capacitar os jovens. Quando o jovem sai do colegial ele quer emprego. Mas precisa de experiência, de qualificação. É isso que vamos fazer. Aí a mão de obra ficará dentro da cidade.

Existe algum projeto de planejamento urbano para o município?

Sim, temos um déficit habitacional grande e precisamos rever isso. Já assinamos um convênio para 50 casas populares. A área está adquirida. Compramos na parte alta da cidade para começar por lá a expansão, já que na parte baixa há o rio São João. Precisamos organizar a cidade. Chamei empresários para planejar um novo Distrito Industrial. Quero fazer um Plano Diretor.

Como está a situação da água em São Pedro?

É um ponto importante. Há anos, a cidade não tinha hidrômetro. Como é uma autarquia que cuida do setor, era cobrada apenas uma taxa fixa semestralmente. Isso gerava uma desigualdade na cobrança. Fomos obrigados a impor o hidrômetro na época do José Carlos, o que gerou um grande embate na Câmara.

Há alguma sinalização para terceirizar ou privatizar a autarquia que gere a água?

Não, nem pensamos nisso. Não há déficit financeiro no orçamento dela. O serviço é autossuficiente, temos até lucro que é reinvestido. Recentemente inauguramos um novo prédio da autarquia, mais moderno e seguro.

Qual vai ser o maior desafio para o próximo ano?

Acredito que o pós-pandemia. Precisaremos seguir o trabalho equilibrado e com pé no chão. Neste ano devemos fechar as contas com superávit financeiro.

Um dia após sua vitória o senhor foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de ter beneficiado um ex-secretário ao comprar de uma empresa da qual ele era sócio. Você acha que isso pode causar desgaste?

O MP faz o papel dele de fiscal da lei. Mas não acho que houve irregularidades. Sempre compramos de vários lugares e fizemos as devidas cotações. Não haverá desgaste e nos defenderemos na Justiça.