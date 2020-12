Ellen Manfrim: ‘Lugar de criança é na escola’

‘Lugar de criança é na escola’

Ellen Manfrim

Nesta semana, o debate sobre o retorno às aulas ganhou proporção nacional através da campanha “Lugar de criança é na escola”. E desde então a discussão está acalorada nas mídias sociais, já que muitos defendem que as crianças continuem em casa, e outros defendem a volta às aulas por diversos motivos.

Não cabe a mim entrar nessa discussão infinita. Afinal, há 5 meses atrás eu também não apoiava o retorno das aulas presenciais. Mas a ciência traz informações constantes sobre essa situação, especialmente nos últimos 3 meses. E minha opinião, sinceramente, muda de acordo com a ciência. Afinal, não há nada mais concreto que ela.

Dessa forma, acredito que nós, profissionais de saúde, temos o dever de nos atualizar sobre os dados que relacionam a COVID-19 com as crianças, e mais ainda, temos a obrigação de mostrar os danos psicoemocionais que nossas crianças estão sofrendo com a ausência das aulas. Eu, particularmente, nunca atendi tanta criança com ansiedade e depressão como nos últimos meses, e não acredito que isso seja apenas uma coincidência.

O que a ciência nos mostra atualmente, é que os prejuízos causados pelo isolamento e pela inacessibilidade à escola são muito maiores do que a chance dessas crianças adoecerem pela COVID-19. Um dos estudos sobre o assunto, publicado em outubro no Jornal Oficial da Academia Americana de Pediatria, revela que as crianças representam menos de 10% dos casos positivos da pandemia, e que a taxa de internação e mortalidade variou entre 0 e 0,3%. Estatisticamente, não há justificativa para manter as crianças sem as aulas presenciais, e continuaremos a conversar sobre esses números nas próximas semanas.

Também precisamos nos lembrar que as escolas fechadas afetam todas as crianças, mas não as afeta da mesma forma. Afinal, nem todas têm computador, internet de qualidade, equipe pedagógica com tecnologia adequada e supervisão de adultos para que a aula online seja viabilizada. Ou seja, enquanto alguns alunos estão recebendo o respaldo acadêmico, outras estão impossibilitadas de aprender há mais de 8 meses. Conhecemos a realidade do nosso país, sabemos que muitas escolas não têm condições mínimas de implantar protocolos de segurança para as crianças e funcionários. Mas até quando vamos esperar a disponibilidade da vacina? Honestamente, apesar de ser a escolha mais viável, ela de longe não é a melhor e nem a mais inteligente.

* Ellen Manfrim é neuropediatra em Santa Cruz do Rio Pardo