Juiz determina oficialmente que polícia apure crime contra Pinhata

Coligação do prefeito eleito apresentou denúncia contra presidente da Câmara de Santa Cruz, mas caso virou contra os autores

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Justiça Eleitoral de Santa Cruz do Rio Pardo encaminhou ofício ao delegado de polícia pedindo uma investigação sobre eventual crime eleitoral praticado pela coligação que apoiou o candidato eleito Diego Singolani (PSD) nas eleições de novembro. O grupo denunciou o presidente da Câmara, Paulo Pinhata (PTB), por autorizar uma reunião com o senador paulista Major Olímpio (PSL) a poucos dias das convenções partidárias.

Pinhata foi acusado de “abuso do poder político” ao autorizar uma reunião que teria meramente caráter eleitoral.

Na verdade, constatou-se que foi uma recepção ao senador Major Olímpico, promovida na véspera da convenção que lançou Luciano Severo (Republicanos) como candidato a prefeito. A representação foi apresentada pelo advogado do prefeito, Marcelo Picinin, que é filiado ao PT.

A Justiça, porém, indeferiu a representação e ainda determinou a apuração de suposto crime eleitoral dos responsáveis. Além do documento ter sido protocolado fora do prazo, o juiz Rafael Martins Donzelli considerou que os fatos foram denunciados por “má-fé” e “de forma temerária”, o que configura crime eleitoral.

De acordo com a sentença, houve uma mera recepção a um senador e não haveria motivos para uma reunião exclusivamente partidária porque, exatamente no dia seguinte, haveria a convenção da coligação apoiada pelo Major Olímpio no mesmo prédio.

O ofício à polícia determinando a investigação já foi expedido para o delegado Renato Caldeira Mardegan.