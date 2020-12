Zanata: ‘Amargor’

Amargor

João Zanata Neto

Amarga-me as frivolidades, as náuseas do pensamento, a eterna discrepância entre o real e o ilusório.

Que fumus flutuam furtivos e fleumáticos? Que aromas arpejam acordes harmônicos?

Estou aqui no desencanto, na confluência do vértice, o calado da voz e o grito da alma.

Que brisas brumosas banham e balouçam? Que botões brotam breves e bem-quistos?

Amarga-me as seivas, os venenos da vida, o eterno embate entre o bem e o mal.

Que provas pendentes padecem os pecaminosos? Que velas e vozes veneram virtuosas?

Estou aqui desfigurado na obscuridade de um esboço, o trêmulo traço no risco rigoroso.

Que visões vislumbram as verdades vindouras? Que almas altaneiras alertam auspiciosas?

Amarga-me as vontades, as ambições do pensamento, o eterno confronto entre o desejo e as abnegações.

Que misérias mortificam o malogro mundano? Que desencontros derrocam desejos e delírios?

Estou aqui interrogado nos dias da purgação, o veredito final da alçada terminal.

Que vozes virtuosas verbalizam verdades? Que preceitos preconizam prudentes perdões?

Amarga-me as contradições, as incertezas da razão, o eterno combate entre o provável e o improvável.

Que ideias incorporam incoerentes interpretações? Que hipóteses histéricas hipnotizam a humanidade?

Estou aqui imerso no infinito insano, a vastidão do universo na pequeneza da alma.

Que soluções secretas sustentam a sigiloso? Que perguntas pertinentes perseguem os princípios?

Amarga-me as dúvidas, as impotências da razão, a eterna luta entre o conhecido e o não sabido.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.