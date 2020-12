Garis trabalham com alegria recolhendo o lixo pelas ruas de Santa Cruz

Imitando sirenes e fazendo malabarismos, já são conhecidos em Santa Cruz do Rio Pardo e têm feito sucesso nas redes sociais

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O trabalho é árduo e perigoso, mas dois garis de Santa Cruz do Rio Pardo fazem o serviço pesado praticamente brincando, além de divertir os moradores. Rogério Messias Lopes Garcia, 26, o “Telo”, e Matheus Henrique dos Santos, 20, são coletores ecológicos da empresa Ártico e costumam imitar sirenes e fazer peripécias na traseira do caminhão de lixo. A dupla já conquistou uma legião de fãs, principalmente crianças.

A coleta do lixo urbano é uma profissão de risco. Além do trabalho sob chuva ou sol, os funcionários estão arriscados a contrair doenças, inclusive o coronavírus, ou até serem contaminados por produtos tóxicos. Além disso, há doenças ocupacionais como problemas de coluna, tendinite ou lombalgia.

Porém, Rogério e Matheus usam o humor para fazer a hora passar e se esquecer dos perigos. “A nossa intenção é levar alegria para a cidade nestes tempos tão difíceis”, diz Rogério. Ele conta que sempre teve este jeito, inclusive em casa. “É gostoso ver a população gostando do que fazemos. Isto nos dá mais força”, afirmou.

Os dois já trabalhavam na coleta de lixo quando o serviço era de responsabilidade da MRover. Depois, foram contratados pela Ártico. “É muito bom ver as crianças olhando e esperando a gente passar. Vira uma diversão durante o trabalho”, disse Matheus.

A marca registrada da dupla é imitação de sirene da polícia. De certa forma isto tem ajudado alguns moradores que se esquecem de colocar o saco de lixo na porta. “Tem dona de casa que já nos agradeceu, pois as sirenes alertam os moradores do bairro”, explicou Rogério. Segundo Matheus, as “sirenes” são ouvidas a vários metros de cada residência.

Mas eles também fazem malabarismos e coreografias na traseira do caminhão e até dançam nas ruas. E não é só. O caminhão da Ártico em que trabalham faz a coleta em Caporanga e postos de gasolina nas estradas. De vez em quando, ganham marmitas que costumam dividir com moradores de rua. “Tem muito andarilho, até mesmo nas estradas. Gostamos de ajudar estas pessoas”, diz Matheus.

Eles admitem que o serviço é pesado. Ficou pior em 2020, pois a prefeitura vetou o que era feito pela antiga concessionária, que destacava funcionários para separar o lixo na frente dos caminhões e amontoá-los. “É bucha mesmo e não dá para falar o contrário. Porém, a alegria faz a gente deixar este peso de lado e o serviço acaba ficando divertido”, conta Matheus.

Rogério conta que a empresa já avisou que houve reclamações sobre as sirenes. “Mas são poucos os que criticam. Na verdade, a maioria não apenas nos dá apoio como nos ajuda”, disse. As peripécias, claro, ajudam a manter a agilidade, o que já salvou Rogério de ser atropelado por um motoqueiro apressado.

Matheus está prestes a ser pai, pois a mulher está grávida. Ele garante que vai manter sempre o estilo “palhaço”, especialmente no convívio com o bebê que está chegando. “Sou brincalhão com todo mundo, até mesmo com ela”, conta.

O “jeitão” de Rogério e Matheus contagiou também o motorista do caminhão, Silas de Almeida, 42. Ele já trabalhou seis anos na antiga MRover antes de ser contratado pela Ártico, mas nunca se sentiu tão bem. “É uma alegria imensa e não me atrapalha. Aliás, a hora passa mais rápido e o serviço rende mais. É muito melhor trabalhar se divertindo do que com funcionários de cara amarrada”, avalia. Segundo Silas, a dupla já está ficando “famosa” nas ruas de Santa Cruz.

A entrevista termina e Silas se acomoda na cabine do caminhão de lixo. Matheus e Rogério vão na traseira, cantando e pulando. De longe, ainda é possível escutar as sirenes.

* Colaborou Toko Degaspari