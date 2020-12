João Ferreira: ‘Papai Coronel’

Papai Coronel

João Ferreira *

POLÍTICA Dezembro chegou! 11/12 (onde doze avos) do ano foram completados. 2020 está no fim. Alegria! Ou não.

Quem esperava pelo mês mais festivo do ano, talvez tenha se arrependido. A pandemia do novo coronavírus parece ter recrudescido (?) e os governantes, em geral, estão se mostrando bastante engenhosos para evitar (?) o comprometimento da rede pública de saúde com o aumento de casos da doença.

As perguntas que ficam são: ora, se o fechamento do comércio tinha como objetivo “achatar” a curva” para preparar a rede pública de saúde, por que inventar novas proibições para a população? Não prepararam os hospitais e os demais equipamentos de saúde? Não houve o aumento de leitos para receber uma segunda e até mesmo uma terceira onda?

Contra tudo isso, os decretos de interdição pelo Brasil vêm forte. Já há toque de recolher, proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo das 23h às 5h, proibição de confraternizações e eventos presenciais com mais de dez pessoas, suspensão da festas e eventos final de ano de prefeituras ou de estabelecimentos privados, inclusive em condomínios, enfim, um festival de truculência e autoritarismo.

Mas, tudo bem. Diante da criatividade dos governantes, seguem mais dicas para as regras das festas de fim de ano (principalmente para coronéis e protoditadores):

— Fica proibida a troca de presentes no Natal.

— Está absolutamente vedada a ingestão de farofa para evitar engasgamentos e, consequentemente, perdigotos potencialmente lesivos aos demais participantes.

— As 7 ondas do mar devem ser atravessadas em bolhas de plástico especialmente desenvolvidas para essa finalidade.

— Pavês (e as piadas “é pavê ou pacumê” — a variação “essa torta é torta ou direita” será passível de expulsão da festa) e outros doces compartilhados estão proibidos.

— O reaproveitamento dos restos das ceias devem ser evitados, tais como o “depoisdontê” e o “antesdeônt”.

— A contagem regressiva para o ano está suspensa para evitar o exagero nos gritos.

— Está absolutamente proibido o consumo de aves, como galinha ou frango, pois elas ciscam para trás e isso significa atraso na vida. Já chega os atrasos e problemas de 2020, além dos coronéis.

— Brindes com espumantes somente poderão ser feitos de maneira individual e em copos de plástico. Cada convidado deverá levar sua própria garrafa.

— Os donos da casa onde serão realizadas as pequenas reuniões familiares (até 4 pessoas) deverão interditar os banheiros e recusar o fornecimento de bebidas e comidas. Cada participante deverá levar sua porção individual de comida, sem compartilhamento de talheres.

— As crianças estão proibidas de pedir “ano bom” no primeiro dia de 2021.

— O Papai Noel será substituído pelo Papai Coronel, autoridade investida de poderes para fiscalizar as pequenas reuniões familiares de fim de ano. O mau velhinho levará um talão de multas e confiscará os itens em desacordo com os decretos autoritários, além de despejar seu tradicional nojo e asco diante dos convivas. O Papai Coronel chegará num trenó guiado por urubus.

— Está permitido bajular coronéis.

Faça o que eu digo

Diante de todas as restrições país afora, haverá evento de posse dos eleitos para os próximos mandatos, ou seja, haverá dois pesos e duas medidas?

* João Ferreira é advogado em S. Cruz