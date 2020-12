Luiz Antonio Sampaio Gouveia: ‘SUS’

SUS

Luiz Antonio Sampaio Gouveia

A Constituição da República Federativa do Brasil, uma das mais avançadas de nossa Civilização no tema da ordem social, que declara ter como base o primado do trabalho e por objetivo o bem-estar e a justiça social, dispôs ser a saúde direito de todos e dever do Estado. Direito exigível por qualquer pessoa, cidadãos brasileiros ou estrangeiros, os aqui residentes e os que por aqui passarem, pouco importando sejam maiores ou capazes, pessoas de quaisquer confissões, cores, gêneros ou preferências de quaisquer ordens (indistintamente) para que todos tenham, por conseguinte, ricos ou pobres, assistência de saúde e gratuitamente.

O modelo do SUS foram as Santas Casas de Misericórdia, há quinhentos anos existentes entre nós, trazidas pelos portugueses, que as espalharam pelo mundo e sempre atenderam todos de maneira universal e gratuitamente, tendo sido a grande previdência do Reino de Portugal, que, em realidade, foi quem desvendou para a Humanidade o Novo Mundo e para o que as Santas Casas foram apoio decisivo.

Tirantes os países da Comunidade Britânica, embora não todos, mas, certamente, o Canadá e o Reino Unido e talvez os reinos escandinavos, poucos países do mundo têm um serviço de saúde gratuito e para todas as pessoas, como o SUS, importando considerar que a proposta do Senador Bernie Sanders, candidato a candidato à Presidência dos Estados Unidos, pelo Partido Democrata, nas últimas eleições, era para uma assistência de saúde pública (apenas para cidadãos americanos e seus dependentes e jamais para os muitos que lá estão residentes de forma irregular) e não era assim universal.

Ainda o Obamacare é apenas um regramento para aliviar custos e condições dos planos de saúde, para os consumidores americanos, muito embora tenha colhido, tanto quanto o plano de Bernie Sanders, a raiva de Trump, hoje o retirante da Casa Branca, que os via como um avanço do socialismo em seus delírios de extrema direita.

O SUS não é a única vantagem que colhem os brasileiros da Constituição Cidadã — tão criticada sem que os que a criticam a conheçam sequer — e está muito longe de ser perfeito, mas foi a salvação nossa, na pandemia de Covid (e continuará) como também, na vacinação de nossa gente, será a mola propulsora da salvação, eis que atualmente o SUS já distribui 300 milhões de vacinas por ano, para um total de 37.000 postos de saúde, bastando para tanto o negacionismo não nos atrapalhar mais.

Homenageio o Professor Doutor José da Silva Guedes, Professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (de cuja Instituição mantenedora, a Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, sou Conselheiro) e Guedes, um dos inspiradores do SUS, para cujo aprimoramento vou me esforçar a servir, voltando à Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, como um dos coordenadores da chapa SANTA CASA SEMPRE, vitoriosa nas últimas eleições de novembro, na proporção de dois votos contra um, em face de uma insistente oposição. Há muito a fazer em um País no qual 65 milhões de pessoas dependem de auxílio emergencial e em que 80% dos que sofrem AIDS, hepatite C e mesmo tuberculose nem têm acesso aos medicamentos modernos que os curariam. Deus nos valha!

* O santa-cruzense Luiz Antonio Sampaio Gouveia é advogado em São Paulo