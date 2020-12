DICAS – Edição de 13 de dezembro de 2020

EM CIMA DA HORA A secretária de Assistência Social Eliane Botelho deixou o governo neste sábado. A exoneração foi publicada no semanário oficial do município. Botelho sai da administração após um longo período de desgastes. Em 2019, ela condicionou uma matéria do DEBATE com servidores da pasta a uma reportagem com ela. “Só se fizer comigo”, disse na época. Além disso, Botelho também foi duramente criticada quando promoveu a reestruturação dos Cras — Centro de Referência em Assistência Social —, fato que tirou da direção do núcleo ‘Betinha’ a psicóloga Antiella Carrijo Ramos, responsável por uma série de projetos que mudaram as vilas Bom Jardim e Divinéia. Sob o comando de Antiella, o ‘Betinha’ teve reconhecimento estadual ao ganhar prêmios do governo paulista e palestras na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. A exoneração de Botelho já era esperada e havia sido anunciada pelo prefeito Otacílio, mas sem data definida. A demissão de Antiella chegou a gerar protestos de comunidades. Agora, Botelho está definitivamente fora da administração municipal. É provável que a pasta fique sem chefia até o final do ano para que o prefeito eleito Diego Singolani (PSD) nomeie a advogada Ana Laura Pimentel como chefe do setor.

EM CIMA DA HORA 2 Funcionário denunciado como ‘fantasma’ da Codesan, João César de Oliveira, réu em ação civil movida pelo MP em razão do caso, também deixou o governo neste sábado.

SOBROU A escolha do secretariado de Diego Singolani, ainda que em fase inicial, já gerou críticas mesmo dentro do governo. Ex-presidente da Codesan e braço direito de Otacílio Parras, Cláudio Agenor Gimenez escreveu que “o ciclo iniciado na eleição de 2012 se encerrou”.

SOBROU 2 Nas redes sociais, Agenor afirmou que “Santa Cruz regride uma casa em todas as conquistas”. “Voltamos aos tempos do PSDB, quando o ajeitamento dos chegados era mais importante do que governar para o povo”. Logo Agenor, o agente político mais protegido por Otacílio.

UFA! O ex-prefeito de Espírito Santo do Turvo João Adirson Pacheco obteve vitória importante no Tribunal de Contas. O órgão acolheu dois de seus recursos contra decisão que rejeitou, em 2017, repasses por ele feitos à Santa Casa. Com o provimento, Pacheco se livra de pagar mais de R$ 10 mil em multas.

REGIÃO O Tribunal de Contas de São Paulo rejeitou um contrato entre a prefeitura de Bernardino de Campos e a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. O órgão alega que a administração não cumpriu a Lei de Licitações ao contratar e prorrogar o contrato com a federação.

TCE A maioria dos municípios da região, inclusive Santa Cruz, foi notificada pelo Tribunal de Contas de São Paulo em razão da gestão orçamentária neste ano. Nada inesperado num momento de calamidade pública.

Lama atrapalha bairro

A avenida Rosa Pereira Nantes, nas imediações do acesso para o Jardim Fátima, fica tomada pela lama em dias de chuva. O problema se repete, e moradores usam as redes sociais para criticar a inércia da administração. Apenas a pavimentação da rua que dá acesso à avenida pode resolver a situação.