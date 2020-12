MP instaura inquérito criminal contra antigos dirigentes do Podemos

Ofício da promotoria diz que há “existentes indícios de apropriação indevida” dos valores do fundo partidário

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo determinou que a Polícia Civil investigue a suspeita de desvio de recursos do fundo partidário por parte dos antigos dirigentes do Podemos de Santa Cruz do Rio Pardo. O inquérito criminal deve apurar também eventual prática de falsidade ideológica nos documentos fornecidos à Justiça pela antiga comissão provisória.

A afirmação é do promotor Reginaldo Garcia, que comanda a pasta eleitoral em Santa Cruz. Em ofício encaminhado ao juiz Rafael Martins Donzelli, Reginaldo diz que há “existentes indícios de apropriação indevida dos valores recebidos através do Fundo Partidário”.

O ex-presidente da sigla Juraci Barbosa, o ex-secretário Waldenir Pereira da Silva, o ex-tesoureiro Fábio Oliveira Silva, a primeiro-vogal Adriana da Silva Faustino e a segundo-vogal Gildésia de Oliveira Silva, integrantes da antiga comissão provisória, devem ser notificados nos próximos meses para que prestem depoimento.

Apesar de citar os antigos dirigentes, a investigação deve abranger também a ex-tesoureira da sigla Fátima Chaves, que recebeu mais de R$ 200 mil dos repasses no ano passado e não declarou nada disso.

Além disso, recai sobre Fátima o fato de ela ser prima das irmãs Letícia e Alini Dias, donas da “Clínica dos Pés”, endereço onde seria a sede do Podemos segundo documento oficial. O partido, no entanto, nunca funcionou ali. O fato pode indicar que a escolha do local pelos antigos dirigentes não foi aleatória.

As irmãs também devem prestar depoimento à polícia, e somente após receber as investigações da polícia decidirá se há interesse ou não em denunciar os envolvidos.

Fátima pode ser peça fundamental nas investigações. Letícia Dias, irmã de Alini, chegou a dizer ao DEBATE em setembro que não conhecia Fátima Chaves ou Juraci Barbosa, fato que depois acabou desmentido.

Ao decidir pelo inquérito, o promotor leva em consideração a série de provas que os antigos dirigentes do partido incluíram no caso para tentar provar que a sigla teria de fato funcionado em Santa Cruz do Rio Pardo.

Entre os documentos fornecidos pelos antigos dirigentes há propaganda do partido em pontos de ônibus, outdoors, jornais, revistas e até em ônibus.

Há algumas semanas, o ex-presidente do Podemos Juraci Barbosa também apresentou vídeos que teriam sido gravados e veiculados em Santa Cruz do Rio Pardo em 2019, segundo sugeriu em sua defesa.

Detalhes da cidade, porém, mostram que os vídeos são recentes. Os cinegrafistas não se atentaram, por exemplo, ao fato de que a rua que contorna a praça Antônio Aloe já está asfaltada — a pavimentação aconteceu apenas em julho deste ano.

Nos últimos meses, Fátima fez uma única aparição pública em Santa Cruz do Rio Pardo. Foi na convenção de Murilo Sala, que concorreu à prefeitura pelo Podemos e foi derrotado. Posteriormente, esteve em Santa Cruz novamente, mas permaneceu em silêncio sob a orientação da deputada federal Renata Abreu, segundo a reportagem apurou.

Ela também é próxima à família Abreu, que historicamente comandou o Podemos. Reportagem publicada pelo DEBATE em outubro mostra que as relações entre Fátima e os Abreu vêm desde pelo menos 2011.

Sob sua gestão contábil, a sigla teve as contas nacionais de 2014 rejeitadas pela Justiça Eleitoral por conflito de interesses e outras irregularidades.

No evento, celebrado na Câmara Municipal, Murilo chegou a minimizar o escândalo e disse que teria acontecido uma “falha de comunicação” entre as direções estadual e municipal do partido.

Salientou, porém, que defende as investigações e que os fatos, caso confirmados, seriam “gravíssimos”. Sala também deve ser ouvido no inquérito, já que havia declarado que o partido não movimentou recursos no ano passado — o que não corresponde à realidade.

O escândalo envolvendo a antiga comissão provisória do Podemos veio a público em setembro através de reportagem do DEBATE. O imbróglio começou quando os dirigentes do partido — Murilo Costa Sala e Maurício Serra Bianchi — enviaram à Justiça Eleitoral as contas partidárias do ano passado para serem aprovadas.

No documento, Sala e Maurício Serra Bianchi afirmavam que o partido “não movimentou recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza no período de 01/01/2019 a 31/12/2019”.

Um despacho do juiz Rafael Martins Donzelli pediu, então, os documentos necessários para a análise das contas. A provisória do ‘Podemos’ foi criada em 27 de junho de 2019. A conta na Caixa Econômica Federal, por sua vez, foi aberta em 5 de agosto do mesmo ano. A partir de então, os repasses suspeitos foram sucessivamente realizados.

A série de reportagens sobre o caso chegou a causar uma crise interna na atual composição do Podemos. O então tesoureiro Maurício Serra Bianchi deixou o cargo dias depois.

O mistério sobre os repasses do fundo partidário ganhou destaque nacional quando o caso repercutiu na “Folha de S. Paulo”, um dos maiores jornais do País, em reportagem que cita o DEBATE.