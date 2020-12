Afonso: usina fechada prejudica, mas aposta está em infraestrutura

Prefeito reeleito de Espírito Santo do Turvo pretende contratar frentes de trabalho e vê pós-pandemia como desafio do ano que vem

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Reeleito em chapa única em Espírito Santo do Turvo, Afonso Nascimento Neto diz que sua vitória nas urnas — e a falta de concorrência — se deve ao trabalho e ao empenho que exerceu nos últimos quatro anos à frente da prefeitura. Mas é resultado também de uma oposição desarticulada. Não é a primeira vez que o município elege uma chapa única. Nos anos 2000, o ex-prefeito João Adirson Pacheco se elegeu da mesma forma.

A reeleição de Afonso e a maciça base que elegeu na Câmara — com apenas um vereador da oposição — é sinal de que o grupo do prefeito se consolida como nova liderança política no município. O Legislativo contou com uma renovação grande também, com apenas dois reeleitos. “A população pede isto”, diz Afonso.

Desde que se tornou município em 1990, após plebiscito feito em 5 de novembro de 1989, Espírito Santo do Turvo viveu altas e baixas. Principal fonte de renda da cidade, a usina Agrest já chegou a gerar mais de dois mil empregos.

Com problemas financeiros, no entanto, o empreendimento faliu. A crise foi inevitável. “Ainda hoje, nossa maior fonte de renda vem do fundo de participação dos municípios”, afirma Afonso. Como complemento, ainda há emendas parlamentares. A arrecadação em si, no entanto, é parcela pequena no orçamento. Nos últimos meses, aliás, a administração do município viu queda de quase R$ 400 mil na arrecadação. Apesar disso, ela ainda deve fechar o ano superavitária.

“A população teve de se readequar. Quando assumimos, já não havia usina. Tínhamos de fazer mais com menos. Aí entra a parte gestora”, disse. Há discussões para vender a massa falida da Agrest, que até o momento não saiu do papel. “É complicado”, lamenta.

O período de colheita da laranja — uma marca de Espírito Santo do Turvo — também costuma movimentar o comércio local. “As pessoas vêm de fora e gastam na cidade, o que é benéfico para nós”, diz. O receio neste ano, porém, se deu em razão da pandemia.

A aposta do prefeito reeleito está na infraestrutura. Ele tem planos para ampliar o município, cuja área urbana ainda é pequena, e quer fazer com que indústrias se consolidem na cidade. “É um dos meus sonhos para a cidade”, diz.

O pós-pandemia ainda é incerto para Afonso. O município tinha na última quinta-feira apenas três casos efetivamente positivos. “Estamos numa zona de conforto, mas alertando a população sobre os perigos da doença”, disse. Mas os desafios também são outros.

Ante as perdas no emprego e renda da população, o prefeito quer contratar frentes de trabalho — emprego temporário para incentivar a geração de renda — custeadas com recursos municipais.

Seu braço direito nisso tudo é o vice Laercio Lauder da Silva, que também está à frente de projetos em Espírito Santo. “A gente está em contato constante. Comentamos um com o outro tudo aquilo que se passa na prefeitura”, diz.

Socorrista do Samu, Lauder é hoje o principal nome para disputar a prefeitura em 2024, já que Afonso já terá cumprido dois mandatos. Espírito Santo do Turvo, aliás, é uma das poucas cidades da região em que o vice-prefeito não rompeu com o chefe.

Afonso tem planos para ampliar o posto de saúde do município e finalizar a construção de uma creche que, em 2016, estava somente no papel. O imóvel só será erguido por causa de uma emenda parlamentar. Espírito Santo, hoje, está sem creches. “Nossas crianças precisam”, afirma.

O déficit habitacional ainda é grande, mas recentemente foram inauguradas 52 novas casas populares. “Queremos trazer ainda mais”, diz.

Afonso é dentista e, apesar do cargo de prefeito, ainda mantém seu consultório. “Todos os dias, depois do expediente, ainda atendo pacientes. É minha paixão, e preciso me manter atualizado”, afirma.