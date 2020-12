Chuva provoca estragos na Divineia e Codesan conserta guia e cano

As águas invadiram várias residências no último sábado, 5

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A forte chuva que caiu sobre Santa Cruz do Rio Pardo no sábado, 5, provocou inundações em residências da vila Divineia. O problema foi provocado por deficiências no escoamento da chuva, como encanamentos pequenos ou guias de sarjeta danificadas por caminhões.

Logo na entrada do bairro, na rua Duque de Caxias, a família de Aline de Cássia Souza se desesperou com a força das águas que invadiram a pequena casa. “Trouxe muito barro e estragou muita coisa”, lamentou a dona de casa. Ela passou a tarde de sábado retirando água e lama de todos os cômodos. Na hora da chuva, foi preciso acomodar as quatro crianças na cama e levantar tudo o que fosse possível.

O problema, segundo alguns moradores, é que a rua fica num declive e logo acima, na rua Nego Maria, um trecho do meio-fio foi quebrado há tempos pelo caminhão do lixo. Com isso, a água escorre como uma “cachoeira” para a parte de baixo do bairro.

A algumas quadras, na rua Elias Pereira da Silva, o mesmo drama incomodou outros moradores. A casa do mecânico Luiz Donizeti Cezário, 45, inundou e a família toda se uniu para tentar recuperar o que molhou.

Luiz mora na Divineia há décadas, sendo 18 na atual residência. Segundo ele, as chuvas afetam o bairro há quatro anos. “O problema é a falta de galerias”, diz. Foi a terceira inundação na casa do mecânico. Na casa de Luiz, moram cinco pessoas, inclusive crianças.

Neste caso, o problema está na quadra de cima, na rua Afonso Pena, uma das entradas da Divineia. Na esquina, há um cano que desvia a água das chuvas para um terreno. No entanto, a manilha é pequena e não resiste à força das águas.

O presidente da Associação de Moradores do bairro, Jarbas Monteiro, 48, auxiliou as famílias no sábado e cobrou as autoridades. “Há muito tempo este problema está afetando nossos moradores. Alguém precisa fazer alguma coisa”, reclamou.

Quando a reportagem esteve no local, o presidente da Codesan, Maurício Salemme Corrêa, procurado por telefone, prometeu enviar uma equipe ao bairro. Minutos depois, o diretor de operações Franco Ferraz de Oliveira vistoriou o local e prometeu providências.

No início da semana a Codesan providenciou o conserto da guia danificada e a vala para escoamento das águas pluviais. Segundo a secretaria de Comunicação, a solução definitiva para o problema será a construção de galeria pluvial na rua Afonso Pena, projeto que já foi apresentado por uma loteadora que tem planos habitacionais nas imediações.