ITBI do BAC foi calculado sobre o valor venal, ‘fonte de corrupção’ segundo Otacílio

Negociação particular do clube BAC teve o valor venal como sendo o de venda para efeitos de cálculo do ITBI

Transferir imóveis pelo valor venal, cujo cálculo define o ITBI, “é uma fonte de corrupção” praticada por pessoas que “têm dinheiro sujo, contrabandistas, ladrões, corruptos e agiotas”. A frase é de Otacílio Parras, proferida na tribuna da Câmara na sessão de 5 de dezembro de 2018, quando se discutia projeto do Executivo para reajustar o valor venal dos imóveis de Santa Cruz em 300%. O prefeito disse na ocasião que o próprio juiz corregedor dos cartórios apontou a discrepância nos valores. No entanto, na recente venda particular do patrimônio do BAC ao prefeito, o ITBI foi calculado exatamente sobre o valor venal.

O projeto teve apenas três votos e foi rejeitado. Mesmo assim, a prefeitura começou a praticar uma fiscalização direta nas escrituras de compra e venda, com o apoio de cartórios, vedando a transferência pelo valor venal do imóvel negociado.

Em junho do ano passado, o DEBATE publicou reportagem informando que o fato estaria prejudicando o mercado imobiliário e “travando” negócios. As fontes foram imobiliárias de Santa Cruz do Rio Pardo, que reclamaram de uma queda nas vendas.

A prefeitura não estava permitindo aos compradores registrar escrituras de compra e venda pelo valor venal. Antes da negociação, os valores eram avaliados por técnicos do município, que estipulavam preços próximos ao real. São estes novos valores que definem o ITBI que deve ser recolhido para o município.

Mas houve uma estranha exceção no caso da compra do BAC pelo prefeito Otacílio Parras. Nesta transação, segundo consta, não houve qualquer avaliação por parte do município e o negócio foi sacramentado em cartório pelo valor de R$ 295 mil, determinando R$ 300 mil para fins de cálculo do ITBI. Ou seja, um acréscimo inferior a 2% sobre o valor efetivamente pago em cheques pelo prefeito.

Os valores estão subavaliados. Em 2015, quando o BAC averbou em cartório as certidões de construção e reforma, o valor da construção para cálculo dos emolumentos foi fixado em R$ 709.461,50.

A avaliação, segundo consta no protocolo 149.951 de setembro de 2015, registrado pelo Cartório de Registro de Imóveis da comarca, foi feita com base no custo de construção civil estipulada naquele ano pelo Sinduscon — Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo.

Corrigido pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas a partir de setembro de 2015 e até novembro de 2020, o valor atualizado é R$ 1.117.421,02.

