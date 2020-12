‘Niltinho’ eleito: a determinação o levou à Câmara de Santa Cruz

Vereador eleito ocupou cargos importantes nos últimos anos na administração pública

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Ele concorreu a uma vaga para a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo nas últimas três eleições. Perdeu em 2012 por apenas 17 apenas. Ficou por um fio em 2016 e, enfim, conseguiu se eleger neste ano, quando obteve 541 votos.

José Nilton Fernandes (PSD), o “Niltinho”, nasceu num bairro rural entre Ribeirão do Sul e São Pedro do Turvo. Veio para Santa Cruz aos 17 anos para cursar o Ensino Médio. Estudou na saudosa Escola de Comércio e também trabalhava na venda de seu tio.

Anos depois foi contratado para atuar na Santa Casa de Misericórdia, onde ficou por quatro anos. Foi ali que conheceu o médico Otacílio Parras, que décadas depois seria o prefeito de Santa Cruz.

Hoje com 55 anos, ‘Niltinho’ finalmente terá uma cadeira na Câmara para chamar de sua. Mas a luta não foi fácil. Ele atribui a derrota de 2012 ao fato de não ter conseguido fazer campanha. “Tinha que trabalhar”, lembra. “Eu pedia votos atrás do balcão da farmácia”.

No primeiro mandato de Otacílio, Nilton foi nomeado Diretor de Habitação. No cargo, coordenou e entregou projetos importantes, como as casas populares nos bairros Onofre Rosa, Rita Emboava e Joaquim Severino.

“As pessoas diziam que eu não conhecia os trabalhos de uma secretaria de obras. Mas neste período eu me formei em eletrotécnica, estudei, adquiri conhecimento sobre o tema”, lembra.

Depois dos trabalhos na Habitação, ‘Niltinho’ foi nomeado diretor de Iluminação Pública. Seu contato com o público era constante — ele atendia diretamente a população em ocasiões como, por exemplo, denúncias de luzes queimadas nos postes.

Também foi ele quem coordenou a implantação da iluminação LED em várias partes de Santa Cruz do Rio Pardo. “Eu fui estudar terraplanagem, estava nos terrenos vendo a possibilidade de instalar os postes”, conta.

Hoje sem a caneta do Executivo, ‘Niltinho’ diz que seguirá em contato com a administração para discutir projetos e ideias que julgar importantes ao município. “O diálogo é fundamental”, diz.

Para ‘Niltinho’, a expressiva votação que obteve neste ano reflete o trabalho não apenas dele, mas também de sua família para conquistar votos. “Minha filha que escreveu e cantou meu jingle”, lembra.

“A gente vai criando laços, vínculos. E eu venho fazendo isso cada vez mais. A campanha foi muito difícil em função da Covid-19. Mas conseguimos”, diz.

‘Niltinho’ também aposta numa boa relação entre a Câmara e o prefeito eleito Diego Singolani (PSD), seu colega de partido. “Nos mantivemos unidos na campanha e faremos o mesmo daqui para frente”, afirma.

“O Diego é uma pessoa muito competente. Eu vi isso durante o tempo em que estive na prefeitura”, diz. ‘Niltinho’ não nega que rejeitaria uma eventual proposta para assumir secretarias. “Tenho um compromisso com os eleitores que me elegeram”. Ressalta, no entanto, que não julga a decisão dos outros eleitos. “É particular de cada um”.