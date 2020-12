Otacílio se irrita ao ter declaração sobre “festas” na região checada pelo jornal

Prefeito de Santa Cruz creditou falsamente ao jornal declaração de secretário de Ourinhos

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O prefeito Otacílio Parras (PSB) se irritou na semana passada pelo fato de o DEBATE ter checado a declaração proferida por ele próprio sobre autorização de prefeituras vizinhas a festas.

Há duas semanas, quando recuou da medida que fecharia o comércio em Santa Cruz do Rio Pardo, Otacílio afirmou que aumentaria a fiscalização sobre festas clandestinas e locais em que houvesse aglomeração de pessoas.

O prefeito prosseguiu afirmando que “em cidades vizinhas a prefeitura autoriza a realização de festas, o que é um absurdo”.

Ante uma grave denúncia, o jornal enviou questionamentos a municípios vizinhos sobre se de fato suas administrações permitiam este tipo de evento, vedado segundo a situação em que se encontra a região no Plano São Paulo.

Se confirmada, a denúncia de Otacílio seria publicada pelo DEBATE e poderia causar sanções administrativas a prefeitos da região.

No entanto, Ipaussu, Ourinhos, Bernardino de Campos e São Pedro do Turvo negaram qualquer tipo de autorização.

Secretário de Comunicação de Ourinhos, Felipe Chamorro foi além e disse que a frase de Otacílio era “infundada”. No texto, ele questionou, ironicamente, se Otacílio fora eleito “prefeito regional”, opinião publicada pelo DEBATE.

Em vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira, 7, Otacílio atribuiu a frase ao jornal, o que não corresponde à realidade — a declaração é do secretário ourinhense. Em seguida, afirmou que o DEBATE “não pensa nos doentes” ou “no povo”.

“O órgão de imprensa pensa em criticar de qualquer forma e com todas as armas este prefeito. Somente pensa nisso, e não no bem do povo. Se pensasse no bem do povo, não brincaria com coisa séria”, disse Otacílio, que garantiu que fecharia o comércio em razão do aumento nos casos, ressaltou que a medida seria necessária para evitar o pior, mas recuou dois dias depois após ser criticado por setores da população nas redes sociais.

No mesmo dia em que havia anunciado o fechamento do comércio, aliás, funcionários da Codesan promoveram um churrasco em chácara na saída para Ipaussu, em local próximo à ponte da Estação.

No portão da chácara havia um adesivo de campanha do candidato Diego Singolani e, no interior do recinto, uma faixa em homenagem ao deputado estadual Ricardo Madalena (PL).

Conforme publicou o DEBATE, pessoas que participaram do evento festivo relataram à reportagem que Otacílio Parras esteve no local durante meia hora. Discursou, comemorou o resultado das eleições e foi embora.

Não é a primeira vez que o prefeito Otacílio Parras (PSB) ataca o DEBATE e seus profissionais. Desde que assumiu seu segundo mandato, em 2017, Otacílio passou a se envolver em polêmicas neste sentido.

Em 2018, quando veio à tona o caso da falsificação de orçamentos na secretaria de Esportes, Otacílio atacou o DEBATE e disse que repórteres noticiaram mentiras.

No ano passado, Otacílio recusou-se a dar entrevista na rádio 104 FM quando, ao entrar no estúdio, notou a presença do jornalista Sérgio Fleury Moraes e o xingou ao vivo.

Em junho, quando o jornal publicou que o prefeito sabia da existência do “cartel do lixo”, ele partiu para o ataques em emissoras de rádio e ameaçou processar jornalistas. Porém, se calou quando o DEBATE exibiu um áudio do próprio Otacílio, revelando ter conhecimento das várias empresas controladas pela MRover.

Quando era vereador pelo PMDB, em 1989 Otacílio foi acusado de ter ido armado a Caporanga para ameaçar um morador. Na época, Otacílio disse ao DEBATE que “não confirmava e nem desmentia”.