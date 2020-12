TCE acolhe recurso e reverte rejeição de contas da autarquia Codesan

Vitória da autarquia significa elegibilidade do ex-presidente Agenor, que chegou a ser cotado para concorrer à prefeitura

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Tribunal de Contas de São Paulo acolheu recurso da Codesan e reverteu a sentença que havia rejeitado as contas do exercício de 2015, ano em que a autarquia fora presidida pelos ex-presidentes Eduardo Blumer e Cláudio Agenor Gimenez. O novo entendimento do TCE é pela aprovação das contas com ressalvas.

Em recurso ordinário apresentado pelos ex-dirigentes, os conselheiros entenderam que, apesar do déficit financeiro de R$ 2.904.945, a autarquia vinha se recuperando de passivos de longo prazo.

“De se notar que o patrimônio líquido (negativo) da Companhia, ao final do exercício de 2015, resultou de processo cumulativo de prejuízos alcançados em anos anteriores”, afirmou relatório da fiscalização.

O prejuízo em 2015, segundo os auditores, foi menor do que o de 2014, quando a Codesan terminou com déficit de R$ 3.098.796. De fato, em 2015 Otacílio injetou R$ 2 milhões na autarquia, o que cobriu parte dos prejuízos.

A sentença que havia rejeitado as contas da autarquia citava, entre outras irregularidades, o pagamento indevido de horas extras a funcionários — fato, porém, que permaneceu inconteste no novo julgamento.

Os conselheiros do TCE afirmam também que a Codesan adotou providências para estancar parte dos déficits. “A situação deficitária e de insolvência da empresa no exercício em tela foi transitória, de recuperação, passível de ser relevada”, diz o acórdão.

Em 2017, aliás, a antiga empresa de economia mista obteve lucro de R$ 508 mil. Naquele ano, porém, o TCE também alertou para o pagamento irregular de horas extras — fato que resultou em CPI na Câmara e responsabilizou ex-presidentes da autarquia, entre os quais Agenor, Blumer e José Éder Pereira, este último morto em acidente em 2017.

O rombo pelo pagamento irregular do benefício atingiu R$ 10 milhões. A Codesan chegou a processar ex-presidentes por pagamentos indevidos de contratos, mas livrou Agenor do litígio.

A reversão no quadro das contas de 2015 significa importante vitória para Cláudio Gimenez, que poderia ficar inelegível caso não ganhasse o recurso. Agenor chegou a ser cotado e indicado pelo próprio prefeito Otacílio Parras (PSB) para concorrer ao Executivo neste ano. Porém, desgastes como a condenação de Agenor por improbidade administrativa levaram os dois ao distanciamento.

O estopim para tirar Gimenez do governo — além de presidente da Codesan, ele foi assessor — foi o caso “Hasa”, fato que levou a própria autarquia a processar o ex-dirigente. Condenado, ele recorre da sentença em segundo grau.

A hipótese está sobre eventual candidatura de Agenor em 2024. Ele já foi candidato a prefeito em 2012, mas foi substituído por Otacílio numa articulação premeditada. Nos últimos dias, tem aparecido mais nas redes sociais.

Durante a campanha, acusou o vice-prefeito eleito Edvaldo Godoy de “colocar dinheiro público no bolso”, declaração que acirrou a crise entre o ex-presidente e o grupo de Otacílio.

Agenor se referia a “empréstimos” feitos pela Câmara não apenas no mandato de Edvaldo Godoy (SD), mas do presidente anterior, Luiz Besson. Edvaldo rebateu, dizendo que “não vou bater ou rebater para não desassear minhas mãos”.

Em entrevista à rádio Band neste ano, Agenor também admitiu que pretendia concorrer a prefeito nas eleições. Alegou, no entanto, que os planos foram inviabilizados em razão da pandemia.