Apesar da pandemia, Natal é renda para o Centro Social de Santa Cruz

Vendas caíram no difícil ano, mas panetones geram recursos para duas entidades do “Frei Chico”

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Natal continua movimentando funcionários e voluntários do Centro Social São José, que trabalham em ritmo acelerado neste final de ano na produção de panetones e doces na “Chocolataria Frei Chico”. Porém, em época de pandemia, tudo mudou. Muitos voluntários foram obrigados a se afastar, especialmente os idosos. Além disso, várias empresas não fizeram pedidos neste ano porque também enfrentam a crise econômica gerada pela covid-19.

Mesmo assim, os panetones continuam a ser a segunda principal renda da chocolataria depois da Páscoa. Já é tradição em Santa Cruz do Rio Pardo a busca pelos panetones da “grife” Frei Chico.

As iguarias geram recursos para a creche do Centro Social, que funciona na vila Fabiano, e para a “Casa de Apoio ao Menor Carente Adelina Aloe”, sediada no bairro Itaipu. As duas entidades foram fundadas pelo saudoso frei Francisco Pessuto, que morreu em 2004. “Frei Chico” também fundou a chocolataria, inspirada numa entidade assistencial que conheceu em Fartura.

Segundo a vice-presidente do Centro Social, Eny Dinah Garcia, 63, que também é diretora da chocolataria, a produção de panetones é praticamente a mesma do ano passado, mas a instituição imaginava um crescimento nas vendas, que não aconteceu. “Muitas firmas deixaram de fazer encomendas porque tiveram as atividades suspensas, com muita gente trabalhando em casa. Mas a nossa população sempre foi muito solidária”, disse.

No setor de produção, também há um número menor de funcionárias e voluntárias, porque muitas foram afastadas por causa do risco da covid-19.

O alento é que a chocolataria funciona o ano todo, embora sem as fortes vendas da Páscoa e do Natal. “Nós fazemos muitos doces para festas e vários tipos de chocolates e bombons. Tudo é oferecido o ano todo”, disse a diretora.

Eny conta que até mesmo ovos de Páscoas às vezes são produzidos fora de época. “Algumas pessoas pedem durante o ano, geralmente crianças ou mulheres grávidas”, conta. Em novembro a chocolataria ainda fez alguns ovos encomendados.

Neste Natal, a entidade fabrica panetones, chocotones e “chocotinhos”, este último uma em formato menor. Há várias versões, inclusive as recheadas. Um panetone tradicional custa R$ 11, enquanto o chocotone é vendido a R$ 12. Os recheados podem ser escolhidos pelo cliente e são mais caros. O “chocotino” custa R$ 4,50.

Eny está na entidade há aproximadamente oito anos. Ela lamenta que a pandemia provocou o cancelamento da “Chicolate”, um evento anual que também gera renda para as instituições mantidas pelo Centro Social. A solução foi promover um “Yakissoba Beneficente”, mas no sistema “delivery”.

Segundo Eny, o movimento deve aumentar nos próximos dias. “O brasileiro realmente deixa tudo para a última hora. Embora muitas empresas deixaram de fazer encomendas, as famílias estão comprando”, disse. Porém, elerta: “Os produtos podem acabar antes do Natal”.

Apesar da redução no número de voluntárias, algumas nem pensam em deixar o trabalho no final do ano. Miltes Saliba, por exemplo, tem 84 anos e continua na linha de produção dos panetores. “Estou aqui há 13 anos, de segunda a sexta”, conta, orgulhosa.

Miltes diz que se sente feliz em ajudar crianças. Hoje aposentada, ela já foi dona de floricultura, o que facilita a atividade de embalar panetones.

Já Marcela de Fátima Alves de Oliveira, 45, é funcionária da instituição no setor de educação infantil há um ano e meio. Neste ano, foi convidada a atuar na chocolataria para ajudar na produção. E gostou.

“Não tinha nenhuma experiência e aprendi com as meninas. A dona Miltes, por exemplo, me deu dicas de como embalar os doces”, disse. Marcela conta que agradece pela oportunidade, pois está aprendendo a fazer trabalhos manuais.