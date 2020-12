Ex-dependente que já foi preso constrói casa com ajuda de policial militar

Fábio Almeida usou drogas durante anos, chegou até a ser preso, se recuperou e hoje ganhou o apoio de um PM

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Fábio Henrique de Almeida, 25, começou a usar drogas aos 13 anos e foi perdendo tudo durante a dependência da maconha e cocaína. Aos 18 foi preso, acusado de tráfico. De repente, algo tocou em seu coração e Fábio resolveu mudar. Pediu a internação e nem precisou ficar muito tempo. “Estou recuperado”, afirma, orgulhoso. Hoje, ele está construindo uma casa própria e, por ironia do destino, o “pedreiro” é simplesmente um policial militar de São Pedro do Turvo, que decidiu ajudá-lo como voluntário, sem ganhar um centavo.

O policial é o cabo Adecildo Batista da Silva, 42, que mora em Santa Cruz do Rio Pardo e presta serviços em São Pedro do Turvo. O cabo Batista tem um extraordinário currículo de ajuda ao próximo. Todo mês, por exemplo, ele reserva 10% de seu salário para comprar cestas básicas para famílias carentes. Além disso, criou o grupo “São Pedro do Turvo Solidário”, onde mais amigos se unem para aumentar a quantidade de doações.

O curioso é que Adecildo e Fábio estavam em lados opostos quando o ex-dependente teve problemas com a polícia pelo porte de drogas. Nem por isso o policial deixou de estender a mão ao jovem que buscou ajuda para se reabilitar.

Fábio contou com a ajuda decisiva da Pastoral da Sobriedade, que funciona no salão da Igreja de São Benedito, para se livrar do vício. Hoje, se transformou no carpinteiro da Adas — Associação dos Amigos Sóbrios da Pastoral da Sobriedade —, entidade criada para reforçar o trabalho de recuperação de dependentes, cuja sede fica na vila Mathias.

A história dele mudou aos 13 anos, quando Fábio foi apresentado às drogas pelos amigos. Primeiro, foi a maconha, mas o suficiente para começar a perder a família e se distanciar de todos. Aos 18 anos, foi preso portando drogas e acusado de tráfico. Quando saiu, perdeu o pai e o sentimento de culpa fez Fábio experimentar a cocaína. “Foi meu fundo do poço”, conta.

Nesta época, Fábio foi pai de Aysha, hoje com sete anos. A mãe, que também era usuária de drogas, entregou a criança a Fábio e desapareceu no mundo. Aysha, então, foi sendo criada pela avó. No entanto, aquele que era considerado a desgraça da família deu a volta por cima e, hoje, é o orgulho da mãe.

A recuperação foi possível quando Fábio conheceu Karla Aparecida Pinheiro Pedro, coordenadora da Pastoral da Sobriedade, que o convidou para frequentar a entidade. Em pouco tempo, o próprio Fábio pediu para ser internado. Se reabilitou e começou a trabalhar na Adas, a associação criada para ser uma aliada da Pastoral. Virou carpinteiro.

Porém, ainda faltava um lar, já que Fábio mora com a mãe, a filha e uma irmã casada que está grávida. “Minha irmã precisava de uma casa maior para sua família. Assim, eu necessitava de outra casa para morar com minha mãe e minha filha”, contou.

Terreno não faltava, já que na frente da residência da mãe há uma área suficiente para construir uma pequena casa, nos moldes dos conjuntos populares. Faltava, contudo, recursos e um pedreiro.

Aí entrou em ação a Pastoral da Sobriedade. Karla Pinheiro conversou com amigos, providenciou um orçamento e fez uma espécie de convênio com a empresa “Tapajós”, que fez um desconto nos materiais. Em seguida, iniciou uma campanha em que as pessoas fazem a doação diretamente à Tapajós, que é transformada em produtos. Ou mesmo famílias que têm materiais de construção sem uso. Uma boa parte já foi doada.

Mas o pedreiro? O policial militar Adecildo Batista não conhecia Fábio, mas era amigo de infância de Karla e estava disposto a ajudar a Pastoral da Sobriedade. As obras começaram há dias, no Jardim Brasília. A casa deve estar pronta no próximo ano.

‘Estamos sujeitos a tropeçar, mas

todos merecem uma nova chance’

Cabo da Polícia Militar de São Pedro do Turvo e morador em Santa Cruz do Rio Pardo, Adecildo Batista da Silva já foi pedreiro antes de entrar para a corporação. Quando jovem, também ajudou os pais trabalhando na lavoura, inclusive no corte de cana na época da antiga usina Sobar, de Espírito Santo do Turvo. Na semana passada, ele entrou em férias, mas não parou de trabalhar. Batista foi imediatamente para o canteiro de obras de um pequeno terreno do Jardim Brasília, onde começou a erguer a casa de Fábio Henrique de Almeida, que só conheceu nos últimos dias.

Há 18 anos na PM, Batista é um exemplo de superação e já pensa em cursar uma faculdade de Direito antes mesmo de se aposentar. Porém, a vida dele tem sido marcada pela solidariedade.

O policial reserva mensalmente 10% de seu salário para distribuir cestas básicas às famílias carentes. É uma espécie de promessa que se repete há anos, mas ele também reuniu amigos para aumentar o número de famílias atendidas. Tem o apoio decisivo e importante da mulher, que ajuda a embalar as cestas com os produtos, cuja quantidade varia de acordo com o número de pessoas em cada família beneficiada.

Com este perfil, é óbvio que Adecildo acredita na recuperação das pessoas. Por isso, não titubeou quando soube que seria o pedreiro na construção de uma casa para um ex-dependente. “Soube da história dele. Passou por momentos difíceis, mas se livrou das drogas e hoje segue a Deus”, avaliou.

Para o policial, todos merecem uma nova chance, mesmo aqueles que tiveram problemas com a Justiça. “Este preconceito existe, não apenas no meio policial. Eu, particularmente, acredito que todos estão sujeitos aos tropeços da vida. No caso do Fábio, ele pagou pelos erros, se recuperou e merece a consideração das pessoas”, afirmou Batista. (S.F.M)