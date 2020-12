Antiella Carrijo: “Papai Noel me irrita”

Papai Noel me irrita

Antiella Carrijo Ramos *

O Natal sempre foi uma data importante para minha família, mas os ritos tradicionais, os enfeites, o Papai Noel e tantas outras magias dessa época nunca foram primordiais. Para nós o Natal sempre foi o momento de juntar a família ao redor da mesa com uma boa comida, deixando de lado as pequenezas, diferenças e as dificuldades do dia a dia. Cresci com a ideia de que o que importava eram as pessoas, o que elas compartilhavam naquela noite, o aniversariante e o que ele representa. E assim me tornei uma pessoa que não entrava muito naquele clima de final de ano e sempre olhei com desconfiança para aqueles sentimentos que deveriam ser praticados por toda a vida, mas teimavam em nos invadir somente naquela época do ano.

Quando me tornei mãe, as coisas mudaram um pouco dentro de mim, porque quando se tem uma criança, magia pouca é bobagem. Escrevi cartas para o Papai Noel, comprei árvore, enfeites, pisca-pisca, coloquei sapatinho na janela e até hoje os presentes chegam de forma misteriosa aqui em casa. E que bom que existem as crianças, elas recuperam na gente um certo deslumbramento com as coisas simples. Mas não me tornei uma expert em Natal, faço tudo do meu jeito, busco na simplicidade manter o encantamento e preciso confessar que fico bem irritada com o Papai Noel que leva os créditos de tudo, mas ainda não encontrei coragem para contar como os presentes chegam. Um dia elas descobrem! Um dia elas crescem!

Não importa quais são seus costumes para celebrar esta data, é fundamental que não se perca de vista o verdadeiro sentido que é a comemoração do nascimento de Cristo, o Deus que se fez homem e veio ao mundo em meio a pobreza, às perseguições, incompreensões que acabaram por matá-lo e pregá-lo na cruz. Natal é momento de reflexão, não só do menino na manjedoura, mas dos valores como respeito, amor incondicional, solidariedade, liberdade, justiça e paz.

Que este Natal, vivido durante a pandemia, possa despertar em nós o verdadeiro sentimento de amor ao próximo, não pela caridade pontual, mas pela construção efetiva e coletiva de uma sociedade em que a justiça social seja o único caminho.

* Antiella Carrijo Ramos é psicóloga em Santa Cruz do Rio Pardo