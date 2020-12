DICAS – Edição de 20 de dezembro de 2020

EM MASSA Todos os secretários e diretores municipais serão exonerados a partir do dia 31 de dezembro. A medida foi publicada no sábado, 19, pelo “Semanário Oficial” e segue determinação já anunciada pelo prefeito Otacílio Parras. Serve como exemplo para a Câmara Municipal, que, ao que tudo indica, vai manter os comissionados mesmo com o fim do mandato do presidente Paulo Pinhata (PTB).

DIPLOMAÇÃO Os eleitos em toda a região já foram diplomados, mas sem cerimônias. Em época de pandemia, prefeitos, vices e vereadores foram instruídos a entrar no site da Justiça Eleitoral e, através de um aplicativo, imprimir o diploma que os tornou aptos a assumir seus mandatos no dia 1º de janeiro.

“DIA D” A posse dos eleitos, no dia 1º janeiro de 2021, ainda não tem horário agendado. Sabe-se, entretanto, que será uma cerimônia com a participação restrita de pessoas. Segundo anunciou o presidente da Câmara, Paulo Pinhata (PTB), prefeito, vice e vereadores não poderão convidar um número excessivo de parentes. Tudo em nome da segurança sanitária.

DE VOLTA Ex-prefeito de Ipaussu e candidato derrotado nas eleições do município, Luiz Carlos Souto voltou ao cargo de assessor parlamentar do deputado Ricardo Madalena. Ele havia se afastado em julho para concorrer ao pleito. Vai voltar a receber quase R$ 13 mil.

MOVIMENTAÇÃO O prefeito Otacílio Parras (PSB) está preocupado com as futuras consequências do caso BAC, cujo patrimônio adquiriu há menos de um ano por um preço muito inferior ao mercado. Depois que um grupo de sócios que se considera lesado ajuizou um processo na Justiça, Otacílio tem sido visto conversando com aqueles associados para os quais distribuiu cheques no valor de R$ 295 mil.

QUEIXAS Nos pequenos grupos de amigos que trabalham na prefeitura, há desabafos sobre colegas de casa. A reclamação é de que alguns não respeitam o uso de máscaras durante o expediente.

CRISE O vereador Cristiano de Miranda (PSB) causou crise no grupo da situação ao rejeitar o convite para chefiar a secretaria do Meio Ambiente. Convidado, ele disse que só aceitaria a pasta da Agricultura. Os líderes do grupo governista viram a atitude como uma afronta e isolaram Miranda. A vaga acabou para Milton de Lima (PL). As informações foram reveladas pelo jornalista Diego Singolani, da rádio 104 FM.

REGIÃO O secretário de Comunicação de Ourinhos Felipe Chamorro chefiará a pasta da Cultura a partir de 2021. Zuh Moraes entra em seu lugar ao lado da secretária adjunta Paola Belinasi.

DISPUTA Estava prevista para este sábado a eleição do novo presidente da União dos Municípios da Média Sorocabana. A disputa estava entre o prefeito de São Pedro do Turvo, Marco Aurélio Oliveira Pinheiro (PSDB), e seu colega de Espírito Santo do Turvo, Afonso Nascimento Neto.

Mordomia questionada

O uso de veículos oficiais de maneira particular por funcionários ligados ao governo gerou uma nova denúncia do Ministério Público contra o ex-presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, e um servidor da atual autarquia. O tom não foi o mesmo quando um sobrinho do prefeito “furtou” o carro oficial e viajou até São Paulo.