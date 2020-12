Diego fecha equipe e toma posse como prefeito na próxima sexta, 1º

Prefeito eleito anunciou a enfermeira chefe da UPA, Anelise Leitão, como secretária de Saúde e finalizou a escolha de secretários para 2021

Sérgio Fleury Moraes

A enfermeira-chefe responsável da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Cruz do Rio Pardo, Anelise Link Leitão, foi o último nome escolhido pelo prefeito eleito Diego Singolani (PSD) para o secretariado do novo governo que começa em duas semanas. Anelise vai comandar a Saúde municipal, o mesmo cargo que Diego ocupou durante sete anos na administração de Otacílio Assis (PSB). Ela foi anunciada na quarta-feira pelo prefeito eleito.

A Saúde era a única secretaria que faltava anunciar o titular. Há uma semana, Diego anunciou o nome da secretária de Assistência Social, a advogada Ana Laura Camparini Pimentel. Foram as duas últimas escolhas. Das 13 secretarias que compõe o governo municipal, houve mudanças em cinco em relação aos nomes que foram escolhidos pelo atual prefeito e vão manter seus cargos.

As novidades serão a jornalista Marina Belei na secretaria de Comunicação, o vereador eleito Adriano Campanha no setor de Esportes, Anelise Leitão na Saúde, Ana Laura Camparini Pimentel no Desenvolvimento Social e o vereador reeleito Milton de Lima na Agricultura. Todas as demais pastas serão ocupadas pelos mesmos atuais secretários.

A definição do secretariado provocou mudanças na Câmara Municipal. Como dois vereadores da futura legislatura vão integrar a equipe de Diego Singolani, outros dois suplentes que não conseguiram a reeleição estarão de volta em 2021. São os atuais vereadores João Marcelo Santos (PSD) e Marco “Cantor” Valantieri (PR), cujas votações em novembro não foram suficientes para a reeleição.

Nos bastidores da política, há versões de que a indicação de “Mirtão” e Campanha para a secretaria foi um pedido pessoal de Otacílio Parras a Diego Singolani. O objetivo foi garantir a permanência de dois vereadores que são considerados “linha de frente” na defesa do governo. Afinal, Adriano Campanha está debutando como vereador, enquanto Milton de Lima, embora em seu segundo mandato, só usou a tribuna para falar uma única vez.

Atual secretário de Agricultura, Erik Barreto foi convidado a continuar no governo, mas alegou motivos particulares para declinar. É por isto que Milton de Lima — cuja base eleitoral principal fica no distrito de Caporanga — foi convidado a ocupar a secretaria. Indicação de Otacílio ou não, o vereador tem raízes rurais.

A secretária de Desenvolvimento Social, Eliane Botelho, não deveria continuar no cargo. No entanto, ela se antecipou e pediu exoneração do governo há uma semana.

No setor de imprensa, que é a pasta da Comunicação, o prefeito eleito Diego Singolani anunciou uma novidade salutar: ele não vai nomear ninguém que atua em jornais, rádios, sites ou blogs em Santa Cruz para o setor. Assim, escolheu a jornalista Marina Belei — que é santa-cruzense e estava em São Paulo na assessoria de imprensa de uma grande empresa — para comandar o setor que distribui as informações do governo.

Marina já atuou em vários jornais, inclusive o DEBATE, mas ultimamente estava se dedicando à área de assessoria de imprensa. Ela já foi secretária de Comunicações em Espírito Santo do Turvo, na gestão de João Adirson Pacheco.

A jornalista vai substituir Cláudio Antoniolli, dono do site “Santa Cruz News”, que ainda pode ocupar outro cargo no governo de Diego, sem relação com a imprensa. Na semana passada, ao ser questionado sobre eventuais convites, Cláudio informou que vai conversar com o prefeito eleito na próxima semana.

Esta determinação do prefeito eleito Diego Singolani, de não ter uma relação de cargos com a imprensa, é um avanço democrático. O atual prefeito, Otacílio Parras, já nomeou para o cargo dono de jornal e de site supostamente para “afagar” setores de comunicação. Para muitos, esta relação é considerada “promíscua”, uma espécie de “cooptação” de setores da comunicação com dinheiro público.

O radialista Roger Garcia vai continuar como assessor de Relações Institucionais porque é amigo pessoal do prefeito eleito Diego Singolani. Além disso, o cargo não tem relação com a imprensa, mas com o diálogo entre os poderes Executivo e Legislativo.

A futura secretária de Saúde, Anelise Leitão, tem experiência direta na área e provavelmente foi a indicação que mais agradou as equipes do setor. Enfermeira, já trabalhou na saúde pública em Espírito Santo do Turvo e várias usinas. É a atual enfermeira responsável da UPA de Santa Cruz.