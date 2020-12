Ellen Manfrim: “É Natal!”

É Natal!

Ellen Manfrim *

O fim do ano chegou. E com ele todo o sabor das lembranças familiares, dos Natais lotados e cheios de cantorias, da ceia na casa da avó, da felicidade das crianças ao ganhar os presentes do Papai Noel. Enfim, chegou a época mais nostálgica e alegre do ano.

É nesse momento que a saudade aperta e nos faz memorar tantas pessoas queridas que já não estão entre nós. E não é incomum que esta seja a época mais sagrada do ano para uns, mas também a época mais movimentada e mais perturbadora do ano para outros. Também há os que entendem o Natal como a época mais triste do ano. Enquanto para outros é a época mais gostosa do ano. Eu me encontro no último grupo. Adoro o final do ano. Fico encantada com a mudança de espírito que o Natal traz às pessoas. Mais do que isso. Para mim, o fim do ano é o momento de renovar as esperanças. Vocês já notaram como ficamos mais animados, empáticos e proativos nessa época?

Não importa quais são seus costumes para celebrar esta data, é fundamental que não se perca de vista o verdadeiro sentido do Natal

A chegada de um ano novo desperta em nós o desejo de mudança, que tanto já falamos por aqui, motiva-nos a querer melhorar a nós mesmos, seja do ponto de vista físico ou emocional ou financeiro. Não importa. É um momento de rever conceitos e fazer planos, sempre almejando uma evolução que alcance não apenas a nós, mas também às pessoas que estão em nosso redor.

Talvez isso seja o mais bonito dessa época. A gente desafoga de toda a angústia de um ano difícil, e de certa forma esquece tudo o que não saiu como o planejado. Afinal, não importa, temos um ano todinho pela frente para buscar saúde, novas relações familiares, um emprego novo, rever os amigos, enfim, temos esperança! E não há nada que nos motive mais do que ter esperança!

Então, meus queridos leitores, desejo a vocês e seus familiares, que nessa linda época, consigam assumir uma postura diferente, que se voltam a si mesmos e possam, num momento de introspecção e reflexão, alcançar a tranquilidade. Que todos renovem suas forças, sonhem novos e mais altos sonhos, e tenham muita esperança. Porque bom ou mau, 2020 já está nos deixando, e o próximo ano pode nos surpreender amigavelmente. Feliz Natal!

* Ellen Manfrim é neuropediatra em Santa Cruz do Rio Pardo