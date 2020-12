Na última sessão do ano, agradecimentos duraram mais que discussão de projetos

Foram 11 minutos de “sim” e “aprovado” contra 26 de “obrigado”, “desculpas” e “boa sorte aos eleitos”

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Em sessão ordinária antecipada para a segunda-feira, 14, a pedido de vereadores para não coincidir com a semana do Natal, a discussão de projetos se resumiu a “sim” e “aprovado” e durou 11 minutos. Começou pouco depois das 18h e terminou antes mesmo das 18h20. Havia somente dois repórteres do DEBATE presentes e apenas uma outra pessoa na plateia.

No começo da sessão, o vereador e vice-prefeito eleito Edvaldo Godoy (SD) leu um texto religioso. Os projetos foram lidos logo em seguida. Não houve debates a respeito dos textos.

A exceção se deu para um projeto que previa a criação de uma comissão especial para revisão do Regimento Interno. Quem pediu a palavra foi o vereador Cristiano Miranda (PSB), que solicitou o adiamento do projeto para a próxima legislatura.

“Serão os novos vereadores que farão a revisão do Regimento”, disse. Os parlamentares haviam discutido antes mesmo da sessão a retirada do projeto da nova comissão. A fala de Cristiano Miranda durou apenas um minuto.O maior embate se deu mesmo quando o presidente Paulo Pinhata (PTB) declarou encerrada a sessão.

Alguns vereadores, principalmente os derrotados nas eleições, pediram espaço para se manifestar, e Pinhata afirmou que a sessão precisaria ficar suspensa por 10 minutos para o registro da ata.

É que os parlamentares costumam assinar a ata de uma sessão somente duas semanas depois — isto é, na sessão seguinte. Como era a última do ano, resolveram assinar naquela segunda-feira. A solução foi registrar a ata somente depois dos agradecimentos.

Quem puxou os primeiros afagos foi a vereadora Maura Macieirinha (PSDB), que agradeceu os colegas da casa pelos “bons momentos, bons projetos”. “Tivemos também momentos difíceis”, lembrou. Ela também agradeceu aos funcionários da Câmara e desejou boa sorte ao futuro prefeito Diego, bem como a seu vice Edvaldo Godoy. “Também aos vereadores eleitos e reeleitos”.

Depois, Murilo Sala disse que guarda sentimento de dever cumprido pelos últimos oito anos como vereador e agradeceu ao companheirismo. “Mais de alguns do que de outros”, alfinetou, sem citar nomes.

Murilo também citou o número de votos que obteve nas últimas eleições para vereador. Em seguida, com relação à sua candidatura derrotada para prefeito, afirmou que “foi feita a democracia”. Disse que está à disposição, mas não para ocupar cargos.

Joel de Araújo (Republicanos) pediu desculpas por eventuais excessos e salientou que “fora da Câmara somos colegas”. Também disse esperar por dias melhores e solicitou um olhar diferente da futura administração com relação aos mais pobres. “Infelizmente, não é isso que vejo atualmente. Noto pessoas passando fome”, afirmou.

O vereador e candidato derrotado a prefeito Luciano Severo também desejou boa sorte à futura administração. Severo, que está saindo da vida pública, ressaltou que permanece torcendo por um bom mandato.

Luiz Antônio Tavares foi um dos últimos a discursar. Ele não quis concorrer à eleição deste ano após mais de 30 anos na vida pública. “Luizão” elogiou a administração de Otacílio Parras e traçou uma linha do tempo sobre sua vida política, que começou na década de 1980.

Cristiano Miranda encerrou os afagos lembrando dos “momentos bons e ruins” e agradecendo sua família.