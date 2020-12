Sampaio Gouveia: “Feliz Natal!”

Feliz Natal!

Aí é que digo que o Natal tem gosto. De saudade e de ceia, que reunia meus avós, meus pais e meus tios

Luiz Antonio Sampaio Gouveia *

Os meus natais em Santa Cruz do Rio Pardo foram memoráveis. Meus avós moravam na casa em que é o hoje o Restaurante Casarão. Em princípio, nos anos cinquenta, éramos apenas quatro pequenos netos. Depois, o tempo foi passando e a tribo cresceu, outros netos vieram.

Os vínculos de meus avós, então, com a Igreja Católica e com os dominicanos, párocos de São Sebastião, eram intensos. Começa que todos os dias, ao fim da tarde, coroinhas e irmãos, entre eles o nosso muito querido Frei Martinho ou o Irmão Jesuíno (e no Natal, em bem maior quantidade), todos eles adentravam de batina, pelo Casarão, em procissão respeitosa, enquanto jantávamos, a pegar a brasa no fogão para acender os turíbulos, que já giravam pela nossa casa e com que os padres iriam conosco louvar a Deus, principalmente na Missa do Galo. À noite, nós, os quatro netos, contávamos as horas para a chegada do Papai Noel. Dormíamos no mesmo quarto e ficávamos na fresta da janela, vendo o Largo da Igreja movimentar-se, com pessoas alegres e maravilhadas chegando. Muitas do que era chamado de “do sítio”, que eram, em sua maioria, pequenos agricultores de origem italiana, que foram o berço do hoje nosso forte empresariado, que tanto dignifica Santa Cruz.

Chegavam em grupos muito falantes, quase musicais, em cortejos com suas famílias, enquanto o Largo se iluminava todo, desde o Colégio das Madres, até a casa do Plácido, com muitas luzes, onde morava o Ézio, o filho dele, marido da Dona Tianinha, mãe do Mateus e da Edna, que fazia sempre grandes ceias para a família dela, com cabritos e leitões que vinham da Fazenda União, que eu, no dia seguinte, iria provar.

Aí é que digo que o Natal tem gosto. De saudade e de ceia, que reunia meus avós, meus pais e meus tios, em alegre confraternização, após a Missa do Galo e quando os sinos da matriz bimbalhavam, após terminada a missa e ouvidas quase ao longe, as músicas sacras fascinantes cantadas e por nós ouvida, em missa campal, pelo saudoso Coro de Santa Cecília, regido pelo incansável Frei Reginaldo, quando então, ficávamos certos que os presentes chegariam, passando horas e horas, até o amanhecer, ao som do rascar os papeis de seus pacotes muito bonitos e bem feitos e enlevados pelos ós, ante os presentes, que nos supreendiam.

Às vezes, a Santinha, Nossa Senhora, que ficava em um nicho, que percorria outras casas santa-cruzenses, estava entre nós e meus avós se ajoelhavam ante ela e nós todos seguíamos o terço do rosário, puxado pelo meu avô. Pai Nosso! Ave Maria! Glória ao Pai e Salve Rainha, mãe de Misericórdia!

Este deve ter sido o Natal de muitas famílias brasileiras. Fomos todos felizes e sabíamos que éramos! Meu tio que morava em Ipaussu gravou uma vez, na Rua São Bento, um disco que sempre ouvíamos no Natal, chamado A Família Feliz. Cada um de nós estávamos ali poetados e retratados, todos os nossos pais, tios e avós, também uma senhora que conosco morava, chamada Genulfa, com meus avós, por quase sessenta anos. A voz da narração era de meu tio, que no fim da narrativa, indagava: “Onde é que mora a felicidade?” e ele mesmo respondia, “é no Largo da Igreja, em Santa Cruz do Rio Pardo, no lar do Doutor Sampaio e de Dona Lizuca!”

Obrigado, Santa Cruz do Rio Pardo! Feliz Natal para todos!