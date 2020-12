Singolani refuta Ourinhos e afirma que Otacílio deveria ser o ‘prefeito regional’

Prefeito eleito de Santa Cruz do Rio Pardo deu a declaração na rádio Difusora

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O prefeito eleito Diego Singolani (PSD) declarou na rádio Difusora, na última quarta-feira, 17, que Otacílio deveria ser eleito “prefeito regional” porque outros municípios não estariam exercendo um trabalho adequado durante a pandemia do coronavírus. Diego disse que o “título” foi publicado “em jornais”, repetindo um ataque de Otacílio Parras ao DEBATE há alguns dias.

Na verdade, foi o governo de Ourinhos, através da secretaria de Comunicação, que questionou ironicamente se Otacílio tinha sido eleito “prefeito regional”.

A polêmica começou quando, numa “live” nas redes sociais sobre a situação da pandemia em Santa Cruz, Otacílio afirmou que cidades da região estavam “autorizando” festas, o que, para ele, era “um absurdo”.

Como se trata de uma grave denúncia em meio a uma crise sanitária sem precedentes, a reportagem questionou os prefeitos da região sobre a veracidade da declaração do colega de Santa Cruz. Foram ouvidos os municípios de Ourinhos, Ipaussu, Bernardino de Campos e São Pedro do Turvo. Todos negaram qualquer autorização para festas.

O secretário de Comunicação do governo de Ourinhos, Felipe Chamorro, disse que a informação veiculada por Otacílio era “infundada” e ainda fez uma ironia: “Por acaso Otacílio foi eleito prefeito regional?”

Depois, Otacílio voltou a publicar uma “live”, onde acusou o jornal de chamá-lo de “prefeito regional”. Ele não teve a coragem de rebater o governo de Ourinhos e ainda atribuiu a frase irônica ao DEBATE, o que não corresponde à realidade.

“Este jornal só pensa em criticar de qualquer forma, e com todas as armas, este prefeito. Está brincando com coisa séria”, afirmou.

Os ataques do prefeito foram feitos uma semana depois de Otacílio participar de um churrasco com funcionários da Codesan, numa chácara no bairro da Estação. A maioria estava sem máscara e não houve fiscalização no local.

Na quarta-feira, foi a vez do prefeito eleito Diego Singolani novamente lembrar o caso. A exemplo de Otacílio, não quis polemizar com o município vizinho e insinuou que o “título” dado ao prefeito de Santa Cruz teria como autor o próprio jornal.

“O Otacílio deveria mesmo ser eleito prefeito regional, pois ocuparia esta função com maestria”, afirmou.

Para o prefeito eleito, cidades da região não estão atuando com seriedade na pandemia. “Há tanta gente fazendo em desacordo com a política sanitária, em desacordo com a saúde e em favor de outros interesses, que realmente fica difícil administrar”, afirmou Diego.

Segundo Singolani, não adianta Santa Cruz tomar decisões unilaterais, pois segue o Plano São Paulo coordenado pelo governador João Doria.

Ainda em relação aos municípios da região, o prefeito eleito disse que vai abordar a situação com os colegas da região na próxima reunião da Ummes — União dos Municípios da Média Sorocabana.

“Vou pedir aos prefeitos eleitos, levar esta mensagem com a mesma firmeza que temos agido em Santa Cruz do Rio Pardo. Que todos tenham consciência para cuidar de sua população, mesmo que para isso tenham de tomar decisões difíceis”, disse.