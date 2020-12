João Ferreira: “Choque de realidade política pós-eleições”

Choque de realidade

política pós-eleições

João Ferreira *

POLÍTICA Santa Cruz do Rio Pardo tomou um choque de realidade desde o dia 15 de novembro de 2020.

Os nossos governantes, depois das eleições, desvelaram a realidade da política municipal, momentaneamente encoberta por uma camada fina de verniz eleitoral, que não resistiu alguns poucos dias.

Até o dia 15 de novembro, a cidade estava uma maravilha. A Saúde estava bem equipada, os políticos divulgavam apenas coisas maravilhosas, o comércio não iria fechar em razão do aumento do número de casos de contaminados pelo novo coronavírus, dentre outras coisas.

Mas a eleição passou. Nos dias seguintes, vimos mais do mesmo: políticos ajeitando cargos para favorecer apaniguados, ameaça de fechamento do comércio, participação de políticos em premiação quando você é convidado a ficar em casa, em isolamento social, enfim, um show de barbaridades.

Eleição após eleição e os políticos continuam embaraçando o exercício republicano da Administração Pública.

Como exemplo, durante meses, os políticos diziam que a cidade estava devidamente preparada para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Depois do dia 15 de novembro e com o aumento de casos de contaminados, houve um giro de 180º no discurso: o número de leitos disponíveis ficou reduzido e o atendimento restou ameaçado, com sugestão vigorosa do prefeito Otacílio Parras pelo fechamento do comércio, que só não ocorreu em razão do seu recuo diante da repercussão ruim da medida. Ora, mas o governo Otacílio não teve tempo para preparar a cidade desde março? Para qual finalidade Otacílio Parras recebe dinheiro público e foi diplomado prefeito? Se não teve capacidade para preparar satisfatoriamente a saúde e garantir um número de leitos e equipes para o enfrentamento da doença, peça para sair, bote o seu pijama, calce suas pantufas e vá assistir os canais de streming, fazer curso de artesanato ou jogar bocha.

Também causou estranheza o convite feito a dois vereadores para que ocupem secretarias municipais no Poder Executivo a partir de janeiro, abrindo duas vagas para suplentes na Câmara Municipal. A estratégia tem uma finalidade óbvia, embora negada pelo futuro alcaide: permitir que dois vereadores recusados pelas urnas possam obter mais quatro anos de mandato e poder.

Existe o direito da autoridade administrativa à livre nomeação? Sim, mas os cidadãos e a imprensa também possuem o livre exercício da opinião para criticar a obviedade da medida politiqueira.

Ficou claro nestes 30 dias de pós-eleição que os políticos continuaram a fazer o que sempre fazem, embora neguem fazê-lo: mais política e menos administração.

Cerimônia de premiação para mim, isolamento social a vocês

O prefeito Otacílio Parras esteve em São Paulo, no dia 14 de dezembro de 2020, para uma “cerimônia de premiação”, “com a presença do governador João Dória e do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi”. A campanha para que você fique em casa, em isolamento social, não chegou ao prefeito Otacílio Parras ou não vale para ele?

Politicagem

De acordo com o dicionário Michaelis, politicagem é a “política de baixo nível, voltada para interesses pessoais”.

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz e professor da Faculdade de Direito Oapec