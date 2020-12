Santa Cruz do Rio Pardo recebe prêmio por redução de óbitos prematuros

Santa Cruz do Rio Pardo obteve na semana passada o prêmio “Parcerias Municipais”, promovido pelo governo do Estado de São Paulo, na categoria “Redução de Óbitos Prematuros por Doenças Crônicas Não Transmissíveis”. O programa foi implementado pela secretaria de Desenvolvimento Regional. Cabia aos municípios investir em ações voltadas às áreas de Saúde, Educação e Segurança. O prefeito eleito Diego Singolani (PSD), o prefeito Otacílio Parras (PSB) foram até São Paulo para receber o prêmio. Com a conquista, o município também recebe R$ 150 mil para investir na Saúde.

Publicado na edição impressa de 20 de dezembro de 2020