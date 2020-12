Antiella Carrijo Ramos: “Pobreza não é escolha”

Pobreza não é escolha

Antiella Carrijo Ramos *

“Levantei de manhã triste porque estava chovendo. O barraco está numa desordem horrível. É que eu não tenho sabão para lavar as louças(…) Eu não sou desmazelada. Se ando suja é devido a reviravolta da vida de um favelado (…) E a pior coisa para uma mãe é ouvir esta sinfonia: Mamãe eu quero pão! Mamãe, eu estou com fome!”.

Os trechos acima foram escritos por Carolina Maria de Jesus em seu livro “Quarto de Despejo: Diário de um Favelada” (1960). Negra, catadora de papel e favelada, nas horas vagas ela escrevia sobre o cotidiano da favela, nos cadernos que encontrava no material que recolhia. Ela foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes do país.

Este livro me fez recordar muitas histórias que atentamente escutei nestes 16 anos de Assistência Social. Embora muita coisa tenha melhorado desde a década de 50, a fome e a falta de condições básicas para sobreviver ainda são a realidade de muitas pessoas neste país.

‘‘Não depende só delas, a

força não é algo inerente que vem de dentro”

Tenho refletido muito em como nós, trabalhadores das políticas públicas, compreendemos a pobreza e como essa compreensão determina o trabalho que desenvolvemos. Estou convencida de que a pobreza não é uma escolha, mas essa visão não é predominante entre os profissionais que enfrentam essa realidade.

Ninguém é pobre porque quer, as pessoas estão submetidas às condições sociais e históricas que as impedem de romper com as dificuldades impostas pela vida. Não depende só delas, a força não é algo inerente que vem de dentro. A mudança necessita de uma conjuntura criada pela coletividade e está fora da gente. Quando toda nossa energia está investida na busca do alimento que falta na mesa, quando não temos o sabão para nos mantermos limpos, quando a sobrevivência é a nossa luta diária, falar em esforço, determinação e força de vontade é desleal e desonesto.

De uma vez por todas é preciso reconhecer que a tempestade pode até ser a mesma, mas o barco que nos transporta não é e só avançaremos enquanto sociedade quando rompermos com a concepção de que a pessoa pobre é culpada por sua pobreza, admitirmos nossos privilégios e desenvolvermos uma prática cotidiana que busque que “a justiça social se implante antes da caridade” (Paulo Freire).

* Antiella Carrijo Ramos é psicóloga em Santa Cruz do Rio Pardo