Ellen Manfrim: “O inevitável”

O inevitável

Ellen Manfrim *

Essa semana foi dura. Mais que normalmente. Os dias pareciam não passar após aquele fim de tarde de segunda-feira, no qual vi o inevitável acontecendo tão próximo. Era uma daquelas notícias que a gente lê na internet e pensa: “meu Deus, que tragédia”. Mas a gente nunca imagina algo semelhante acontecendo com alguém do círculo de convivência. A gente sempre olha para essas notícias trágicas e toma um distanciamento enorme, como se fôssemos blindados de toda catástrofe que pudesse ocorrer nesse mundão.

Mas nessa semana foi diferente. Nessa segunda a tragédia aconteceu com uma amiga. Uma amiga daquelas próximas, que está todos os dias com a gente, que alegram o dia, e que também pensam que essas coisas ruins nunca acontecerão com a gente.

Num dia tranquilo de pescaria, um acidente inesperado tirou um pai de uma família. Que tristeza. Que impacto. Que dor. Ver o mundo desmoronando perto de você traz uma sensação de impotência horrível, enorme. Faz você enxergar a pequenez de tudo, deixa escancarado na sua frente a fugacidade da vida, que se dissipa tão rápido quanto a fumaça de uma chaminé.

Nessas horas a gente entende (ou melhor, aceita!) que tudo é passageiro, e que estamos aqui por um determinado tempo, cabendo-nos apenas tentar viver com dignidade até que o inevitável nos encontre.

Acredito que essa mesma dor da perda nos faça repensar sobre a importância de viver e aproveitar o hoje, afinal não sabemos quando nos encontraremos com o inevitável.

Talvez também seja essa dor que nos mostre o caminho das mudanças, de tentar ser melhor. Não apenas para nós mesmos. Ser melhor para os que estão ao nosso redor. Fazer a diferença àqueles que precisam de nós, ou mesmo àqueles que apenas convivem conosco. Às vezes, a vida nos ensina duramente as lições que teimamos em não aprender.

* Ellen Manfrim é neuropediatra em Santa Cruz do Rio Pardo