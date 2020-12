Franco Catalano: “Home Office”

Home Office

Franco Catalano *

CULTURA O termo que intitula este artigo, já cansado de tanto repetido — sobretudo ao longo do último ano, graças à Pandemia — empresta um tom de novidade a uma prática muito antiga: manter, junto ou anexo ao local de residência, um escritório, consultório ou atelier. Meu avô Cláudio Catalano, a quem infelizmente nunca conheci, advogava ao lado de sua sala de estar, onde hoje é o hall de entrada da casa de minha avó. Isso há mais de 50 anos. E ninguém buscava no idioma inglês uma palavra para nomear a prática.

Hoje, a modalidade de trabalho segue forte e fortalecida pelas descobertas proporcionadas pelo isolamento social. Terra fértil de gente do bem, Santa Cruz tem me trazido clientes com histórias ótimas. Uma das últimas, mãe de uma querida amiga, se aposenta neste mês. Mas escolheu não ficar parada. Vai advogar estilo home office, em uma construção anexa à residência. Não bastasse o vírus, ela ainda venceu um câncer este ano. Ouso dizer que ambos os fatos contribuíram para sua decisão de trabalhar da maneira mais cômoda e confortável possível. Estar bem e próximo à família não tem preço.

Não sou obtuso em supor que o home office é uma escolha que cabe a todos, mas aqueles que a têm e provaram um gostinho dela durante os últimos meses, certamente perceberam suas vantagens (e desvantagens, em alguns casos).

O modelo de forma remota e individualizada de trabalho afastou o trabalhador do convívio enriquecedor com seus colegas, de discussões despretensiosas que resultavam produtivas e de um discernimento maior entre o que é horário de trabalho e o que não é.

Pesquisas indicam um aumento do nível de estresse e ansiedade nestes profissionais, sobretudo nas metrópoles, onde o modelo online parece ser uma tendência que veio para ficar.

Estes profissionais que foram pegos de surpresa pela Pandemia e tiveram de se adaptar em espaços que não foram planejados para atender à casa e ao trabalho simultaneamente são os que mais sofreram. A eles lhes foi imposto o home office. Assim, mesas de jantar tornaram-se bancadas de trabalho, quartos de hóspedes converteram-se em escritórios e os corredores, em um labirinto de fios. Isso para os privilegiados. Muitos, apertados em apartamentos minúsculos que ganham o nome de “estúdio” para justificar o valor elevado do aluguel, nem mesmo possuem sala de jantar ou um segundo quarto. Para eles, o home office não é bom nem saudável. Mas, cientes desta tendência, de suas vantagens e do risco de novas epidemias em um futuro próximo, esta experiência que estamos vivendo ao vivo e a cores deve servir para reprogramar a maneira que vivemos e que o mercado imobiliário atua.

* Franco Catalano é santa-cruzense, estudou História da Arte em Madrid e é arquiteto